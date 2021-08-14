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دولي

إسرائيل: وزيرٌ يدعو إلى تأجيل افتتاح العام الدراسي الجديد بسبب (كورونا)

إسرائيل: وزيرٌ يدعو إلى تأجيل افتتاح العام الدراسي الجديد بسبب (كورونا)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، عومير بار ليف، إنه أوصى في جلسة (كابينت كورونا) الأخيرة بإرجاء افتتاح السنة الدراسية الوشيكة بشهر.

وأوضح أنه لا يوجد أي منطق في عودة التلاميذ إلى مقاعد الدراسة في أيلول/ سبتمبر، المقبل على خلفية مستوى المراضة الحالية، وبسبب إجازة الأعياد اليهودية إذا أنهم سيداومون ستة أيام فقط، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).

وفي كلمة القاها امام ندوة ثقافية عقدت في تل أبيب، أضاف بارليف: أن التلاميذ دون 12 من العمر، وأبناء الشبيبة الذين لم يتطعموا هم المصدر الأساسي لانتشار سلالة "دلتا".

ورجح بارليف أن يقبل (كابينيت كورونا) بتوصيته كما جرى في المرة السابقة، حين دعا إلى تطبيق أحكام الشارة الخضراء قبل أسبوعين من موافقة (كابينت) على ذلك. 

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