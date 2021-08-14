تعيين نبيل شعث رئيساً لمجلس إدارة مؤسسة ياسر عرفات

رام الله - دنيا الوطنانتخب أعضاء مجلس أمناء مؤسسة ياسر عرفات، الدكتور ممدوح العبادي رئيسا للمجلس خلفًا لعمرو موسى الرئيس السابق للمجلس، كما انتخب أعضاء المجلس الدكتور نبيل شعث رئيسًا لمجلس إدارة المؤسسة.جاء ذلك في اجتماع طارئ عقده مجلس أمناء المؤسسة اليوم السبت 14/8/2021 عبر تقنية زووم بمشاركة أعضائه من الشخصيات العربية والفلسطينية البارزة .كما انتخب الأعضاء السيدة دلال سلامة نائبًا لرئيس مجلس الأمناء والسيد علي مهنا نائبًا لرئيس مجلس إدارة المؤسسة. وانتخب أيضا أعضاء مجلس الإدارة الجديد وهم، انتصار الوزير ومنيب المصري ومحمد مصطفى ويحيى يخلف ووليد سلمان وعلا عوض وموسى حديد وحسن فحص وإبراهيم الرفاعي.وكان شعث قد افتتح الاجتماع بصفته نائب الرئيس السابق لمجلس الأمناء، مرحباً بالضيوف الحاضرين، والوقوف دقيقة صمت وقراءة الفاتحة لروح الرئيس ياسر عرفات وأعضاء مجلس الأمناء الذين توفاهم الله ولشهداء فلسطين والأمة العربية.ووجه شعث الشكر للسيد الرئيس محمود عباس على دعمه المتواصل للمؤسسة، كما وجه الشكر للسيد عمرو موسى رئيس مجلس الأمناء السابق وللدكتور ناصر القدوة الرئيس السابق لمجلس الإدارة على ما قدماه للمؤسسة في السنوات السالفة منذ تأسيسها قبل نحو 14 عاماً .وشارك في اجتماع مجلس الأمناء الطارىء اليوم ستون من أعضاء المجلس البالغ عددهم سبعة وثمانين عضوًا.وشرح رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد اشتية في كلمته في الاجتماع الأوضاع السياسية، ووجه تحية للإخوة أعضاء مجلس الأمناء لوفائهم لفلسطين والرئيس الراحل ياسر عرفات، ناقلاً لهم تحيات الرئيس محمود عباس، مؤكدًا استمرار دعم الرئيس والحكومة لمؤسسة ياسر عرفات.ووجه اشتية الشكر للسيد أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية على دعمها للمؤسسة كما شكر السيد عمرو موسى والدكتور ناصر القدوة على ما قدماه للمؤسسة في السنوات الماضية. كما شكر السيد علي مهنا القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة، والدكتور أحمد صبح المدير العام للمؤسسة لقيادتهما المؤسسة في الظروف التي مرت بها مؤخراً.وأعرب د. ممدوح العبادي عن اعتزازه بالثقة التي أولاه إياها أعضاء مجلس الأمناء، مؤكداً الحرص على مواصلة مسيرة المؤسسة لما تحمله من رسالة نبيلة وتوثيق للذاكرة الفلسطينية والعربية، ولإنجازاتها المتميزة في العمل الفلسطيني والعربي.ووجه الشكر للرئيس محمود عباس على دعمه المستمر للمؤسسة، كما وشكر عمرو موسى ود. ناصر القدوة.