قتيل ومفقودون نتيجة حادث في منجم بالصين

رام الله - دنيا الوطنقالت محطة التلفزيون المركزية في الصين، إن شخصا واحدا على الأقل لقي مصرعه، اليوم السبت، ولا يزال 19 آخرون تحت الأنقاض نتيجة حادث في منجم فحم شمال غرب البلاد.وذكرت المحطة، أن الحادث وقع نتيجة غمر المياه لمنجم لاستخراج الفحم في مقاطعة تشينغهاي.وأشارت المحطة إلى أن الحادث، وقع في الساعة 12:10 بالتوقيت المحلي (07:10 بتوقيت موسكو) في منشأة تقع في قضاء غانغتسا.وعند انهيار التربة في المنجم كان يعمل فيه 21 شخصا. وتمكن رجال الإنقاذ من انتشال أحدهم إلى السطح، وهو في حالة خطيرة.ولا تزال عمليات الانقاذ جارية في مكان الحادث، حيث تتواجد العديد من سيارات الإسعاف والإطفاء وغيرها من المعدات والآليات.وذكرت السلطات، أن العمل جار لتحديد ظروف وملابسات الحادث وتحديد أسبابه.