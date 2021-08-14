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خفر السواحل الليبي ينقذ 113 مهاجرا

خفر السواحل الليبي ينقذ 113 مهاجرا
رام الله - دنيا الوطن
أعلن خفر السواحل الليبي إنقاذ 113 مهاجرا من عدة جنسيات إفريقية في عمليتين منفصلتين كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية.

وقال بيان لجهاز حرس السواحل وأمن المواني الليبية إنه "في إطار الجهود الإنسانية والمهام السيادية لحماية السواحل الليبية وتقديم خدمات البحث والانقاذ في منطقة المسؤولية الليبية وإنقاذ حياة المهاجرين غير الشرعيين عبر البحر وفور تلقي نداء استغاثة تم تحريك الزورقين ( أوباري ورأس جدير) بعد تجهيزهما بالإمكانات اللازمة لعملية الإنقاذ والانتشال إلى (عين المكان) حيث قام عناصر الجهاز بدورهم على أكمل وجه"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وتابع البيان "وفور إتمام عملية الإنقاذ تم انزال المهاجرين في (نقطة انزال قاعدة طرابلس البحرية) وتم نقلهم جميعا إلي جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية".

وأضاف البيان "سيتابع جهاز مكافحة الهجرة في إطار دوره الإنساني عملية رعاية هؤلاء المهاجرين وإتمام إجراءات ترحيلهم إلى بلدانهم سالمين".

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