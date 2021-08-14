عاجل

  • تعيين نبيل شعث رئيساً لمجلس إدارة مؤسسة ياسر عرفات

دولي

إغلاق عام في إيران لمدة 5 أيام لاحتواء تفشي (كورونا)

إغلاق عام في إيران لمدة 5 أيام لاحتواء تفشي (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت السلطات الإيرانية أنها قررت إغلاق جميع المؤسسات الحكومية والمصارف والمحال التجارية ابتداء من مطلع الأسبوع لمدة 5 أيام بهدف السيطرة على تفشي (كورونا).

وأعلن المتحدث باسم اللجنة الوطنية لمكافحة (كورونا) علي رضا رئيسي، في تصريح اليوم السبت، أنه سيتم منع السفر بين جميع المدن من الساعة 12 ظهر غد الأحد ولغاية يوم الجمعة المقبل، مشيرا إلى إلغاء جميع تراخيص السفر الصادرة، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم). 

وأكد المتحدث بأسم اللجنة الوطنية لمكافحة (كورونا)، على ضرورة التزام جميع المواطنين بالبروتوكولات الصحية، مضيفا: خلال أيام العطلة القادمة، سيسمح فقط للمهن الضرورية والتي ومحال بيع السلع الأساسية والمؤسسات التي تقدم الخدمات الطبية بمزاولة أنشطتها.

وأضاف قائلا إنه "وفقا لقرار اللجنة الوطنية لمكافحة (كورونا) اليوم، فإنه يمنع إقامة مراسم العزاء الحسيني في الأماكن المغلقة، كما سيتم منع المواكب السيارة".

أخبار ذات صلة

قتيل ومفقودون نتيجة حادث في منجم بالصين

قتيل ومفقودون نتيجة حادث في منجم بالصين

ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات شمال تركيا إلى 44 قتيلا

ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات شمال تركيا إلى 44 قتيلا

(طالبان) تقتحم مزار شريف وباتت على بعد 10 كلم من كابل

(طالبان) تقتحم مزار شريف وباتت على بعد 10 كلم من كابل

اتهامات للوبي الإسرائيلي في أمريكا بوضع حياة إلهان عمر ورشيدة طليب في خطر

اتهامات للوبي الإسرائيلي في أمريكا بوضع حياة إلهان عمر ورشيدة طليب في خطر

&#34;كورونا حول العالم&#34; 4 مليون و359 ألف وفاة وأكثر من 206 مليون إصابة

"كورونا حول العالم" 4 مليون و359 ألف وفاة وأكثر من 206 مليون إصابة

الصحة الإسرائيلية تحدد موعد الإغلاق عقب ارتفاع معدلات إصابات (كورونا)

الصحة الإسرائيلية تحدد موعد الإغلاق عقب ارتفاع معدلات إصابات (كورونا)

الشرطة البريطانية تكشف هوية مطلق النار الذي قتل 5 أشخاص في بليموث

الشرطة البريطانية تكشف هوية مطلق النار الذي قتل 5 أشخاص في بليموث

الصحة البريطانية: تسجيل 32700 إصابة و100 وفاة جديدة بـ(كورونا)

الصحة البريطانية: تسجيل 32700 إصابة و100 وفاة جديدة بـ(كورونا)

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الهلال الأحمر الفلسطيني يعلن عن قرب افتتاح مستشفى القدس التخصصي بغزة

الهلال الأحمر الفلسطيني يعلن عن قرب افتتاح مستشفى القدس التخصصي بغزة

الاحتلال يواصل اعتقال 13 طالباً بسبب زيارتهم لعائلة منتصر شلبي

الاحتلال يواصل اعتقال 13 طالباً بسبب زيارتهم لعائلة منتصر شلبي

مجدلاني: ادعاءات الاحتلال حول المناطق (ج) خداع وتضليل للرأي العام

مجدلاني: ادعاءات الاحتلال حول المناطق (ج) خداع وتضليل للرأي العام

الديمقراطية: اتفاق الإطار مع أمريكا يجعل (أونروا) رهينة للإدارتين الامريكية والإسرائيلية

الديمقراطية: اتفاق الإطار مع أمريكا يجعل (أونروا) رهينة للإدارتين الامريكية والإسرائيلية

جامعة غزة بخانيونس تقرر تخفيض أسعار الساعات الدراسية

جامعة غزة بخانيونس تقرر تخفيض أسعار الساعات الدراسية

281 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في قطاع غزة

281 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في قطاع غزة

الأسير وائل نعيرات من ميثلون يدخل عامه الـ18 في الأسر

الأسير وائل نعيرات من ميثلون يدخل عامه الـ18 في الأسر

كتائب الناصر صلاح الدين: سنرد على أي حماقة يرتكبها العدو وسيكون الصاع له صاعين

كتائب الناصر صلاح الدين: سنرد على أي حماقة يرتكبها العدو وسيكون الصاع له صاعين

منوعات

لهذا السبب.. تامر حسني يعد جمهوره بحفل غنائي مجّاني

لهذا السبب.. تامر حسني يعد جمهوره بحفل غنائي مجّاني

شاهد: بسمة وهبة تستغيث وتطلب المساعدة من جمهورها.. وهذا ما حصل

شاهد: بسمة وهبة تستغيث وتطلب المساعدة من جمهورها.. وهذا ما حصل

ما حقيقة عودة عمرو دياب لدينا الشربيني؟

ما حقيقة عودة عمرو دياب لدينا الشربيني؟

بعد الهجوم عليها.. شاهد التعليق الأول لنيللي كريم بعد زواجها

بعد الهجوم عليها.. شاهد التعليق الأول لنيللي كريم بعد زواجها

شاهد: فنانة معتزلة تهاجم ابنة عمرو دياب &#34;شيئ مقزز&#34;

شاهد: فنانة معتزلة تهاجم ابنة عمرو دياب "شيئ مقزز"

ما حقيقة الصلح بين حمو بيكا وعمر كمال؟

ما حقيقة الصلح بين حمو بيكا وعمر كمال؟

فرح الزاهد تثير الجدل &#34;تعرضت للضرب و بواجه المتحرشين في الشارع&#34;

فرح الزاهد تثير الجدل "تعرضت للضرب و بواجه المتحرشين في الشارع"

شقيق هيا الشعيبي &#34;إنقلعوا يا حشرات&#34;.. ما القصة؟

شقيق هيا الشعيبي "إنقلعوا يا حشرات".. ما القصة؟

نجوم عالميين لا يستحمون إلا عند الضرورة.. تعرف عليهم

نجوم عالميين لا يستحمون إلا عند الضرورة.. تعرف عليهم

شاهد: شخصين بملابس النوم في حفل زفاف نيللي كريم يتصدران الترند

شاهد: شخصين بملابس النوم في حفل زفاف نيللي كريم يتصدران الترند

عربي

جرحى في تفجير استهدف دورية أمنية شمالي عدن

جرحى في تفجير استهدف دورية أمنية شمالي عدن

الكويت: وفاة ثلاثة عمال وافدين جراء حريق

الكويت: وفاة ثلاثة عمال وافدين جراء حريق

خفر السواحل الليبي ينقذ 113 مهاجرا

خفر السواحل الليبي ينقذ 113 مهاجرا

الصحة الأردنية: تسجيل 14 وفاة و1010 إصابات جديدة بـ(كورونا)

الصحة الأردنية: تسجيل 14 وفاة و1010 إصابات جديدة بـ(كورونا)