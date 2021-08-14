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قناة إسرائيلية: تحذيرات من تصاعد الأوضاع في غزة والضفة الغربية

قناة إسرائيلية: تحذيرات من تصاعد الأوضاع في غزة والضفة الغربية
رام الله - دنيا الوطن
ذكرت قناة (كان) الإسرائيلية، صباح اليوم السبت، أن مسؤولا كبيرا في الجيش الإسرائيلي حذر من تصاعد الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية في حال لم تتحرك إسرائيل لتخفيف التوتر. 

وأوضحت القناة، أن المسؤول الكبير اعتبر الخطوات الإنسانية التي تتخذها إسرائيل لتعزيز السلطة الفلسطينية غير كافية.

وأضافت أن المسؤول الكبير في الجيش أشار إلى أنه منذ انتهاء الجولة العسكرية الأخيرة على قطاع غزة، استشهد في أنحاء الضفة الغربية أكثر من 40 فلسطينياً. 

وأشارت القناة إلى أن الشرطة العسكرية الإسرائيلية فتحت أكثر من عشرين تحقيقاً، في أعقاب وقوع شهداء في الضفة الغربية، بحسب المسؤول الكبير في الجيش.

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