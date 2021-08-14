شؤون فلسطينية

مجدلاني: ادعاءات الاحتلال حول المناطق (ج) خداع وتضليل للرأي العام

مجدلاني: ادعاءات الاحتلال حول المناطق (ج) خداع وتضليل للرأي العام
رام الله - دنيا الوطن
قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني د.أحمد مجدلاني أن حكومة الاحتلال تمارس الخداع وتضليل الرأي العام العالمي عبر  ادعاءاتها السماح للفلسطينيين البناء في مناطق (ج).

وتابع د.مجدلاني أن ما تسمى المناطق(ج) هي أراضي فلسطينية وأن الاحتلال يقوم بعمليات هدم جماعية للمباني الفلسطينية، ود سرقة الاراضي وفرض السيطرة عليها، يشكل ذلك انتهاكا للقوانين الدولية.

وأشار د.مجدلاني أن المطلوب من المجتمع الدولي عدم تصديق هذه الادعاءات بل النظر في ما يقوم به الاحتلال من مشاريع استيطانية في المناطق(ج)و يسعى من خلالها لترسيخ الاحتلال، وفي نفس الوقت يستمر  بتوسيع صلاحيات ما تسمى بالإدارة المدنية على حساب صلاحيات السلطة الوطنية في الأراضي الفلسطينية حتى أصبحت سلطة بلا سلطة.

وقال د.مجدلاني  أن المناطق المصنفة (ج)، لم تعد قائمة إلا في أجندة الاحتلال، فهي انتهت بفعل الانتهاكات الاسرائيلية لكافة الاتفاقيات، ولن نلتزم بهذه التصنيفات بكافة الأراضي بالضفة الغربية، فهي أراضي الدولة الفلسطينية.

ودعا د. مجدلاني كافة المجالس المحلية والقروية في المناطق "ج" ، الى اليقظة والحذر والتوجه لكافة المؤسسات القانونية والتنسيق مع السلطة الفلسطينية وعدم الانجرار وراء ادعاءات الاحتلال العنصرية ، ورفض التعامل معها .

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