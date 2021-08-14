شؤون فلسطينية

"التربية": إعلان نتائج الدورة الثانية سيتزامن مع بدء العام الدراسي الجامعي

"التربية": إعلان نتائج الدورة الثانية سيتزامن مع بدء العام الدراسي الجامعي
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة التربية والتعليم، اليوم السبت، إن إعلان نتائج الدورة الثانية من امتحان الثانوية العامة سيتزامن مع بدء العام الدراسي الجامعي، حتى يتاح للطلبة الوقت للالتحاق والتسجيل للجامعات والكليات.

وأكد المتحدث باسم الوزارة صادق الخضور لـ"وفا"، أن الوقت لا يزال مبكرًا للحديث عن موعد محدد لإعلان النتائج، كوننا في اليوم الأول من عمر الامتحان، وأن هناك عمليات إجرائية تسبق ذلك من تصحيح وفرز، وحوسبة وإدخال.

وعن عملية التصحيح، قال الخضور إن المراكز ستستأنف عملها اعتبارا من صباح غد الأحد، وأن التصحيح يبدأ صباح اليوم التالي من كل امتحان.

وأشار الى أنه تم اتخاذ ترتيبات خاصة لعقد الامتحان، كونه يتزامن مع الأسبوع الأول لبدء العام الدراسي الجديد الذي يبدأ صباح الاثنين المقبل، لذا كان هناك استثمار لقاعات يمكن عقده فيها دون أن يشكل ذلك إعاقة للعملية التعليمية كما هو مخطط لها.

وأوضح الخضور أن الطلبة تقدموا اليوم لاختبار مادة اللغة العربية، وتستمر الامتحانات على مدار أسبوعين بحيث تنتهي الخميس بعد المقبل.

وتوجه اليوم السبت، 15217 طالبا وطالبة من مختلف فروع الثانوية العامة للدورة الثانية في معظم محافظات الوطن وفي الخارج (رومانيا، وقطر، وبلغاريا، وتركيا) ضمن برنامج موحد لجميع الطلبة.

وتُعد هذه الدورة فرصة أخرى للطلبة الذين يرغبون بتحسين معدلاتهم أو غير المستكملين منهم في 4 مباحث في الدورة الأولى على الأكثر، بما يحسن فرص التحاقهم في التخصصات المختلفة في مؤسسات التعليم العالي التي يرغبون الالتحاق بها.

ويستفيد من هذه الدورة طلبة الحالات الخاصة، الذين تعذر عليهم التقدم في بعض المباحث أو جميعها في الدورة الأولى، وفق الشروط المحددة في تعليمات الثانوية العامة لهذا العام.

أخبار ذات صلة

مجدلاني: ادعاءات الاحتلال حول المناطق (ج) خداع وتضليل للرأي العام

مجدلاني: ادعاءات الاحتلال حول المناطق (ج) خداع وتضليل للرأي العام

الديمقراطية: اتفاق الإطار مع أمريكا يجعل (أونروا) رهينة للإدارتين الامريكية والإسرائيلية

الديمقراطية: اتفاق الإطار مع أمريكا يجعل (أونروا) رهينة للإدارتين الامريكية والإسرائيلية

فلسطين: وفاة واحدة و451 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

فلسطين: وفاة واحدة و451 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

جامعة غزة بخانيونس تقرر تخفيض أسعار الساعات الدراسية

جامعة غزة بخانيونس تقرر تخفيض أسعار الساعات الدراسية

طالع آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأحد

طالع آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأحد

الجهاد: تقارير الاحتلال عن معركة سيف القدس تكشف عجز العدو وتؤكد جاهزية المقاومة

الجهاد: تقارير الاحتلال عن معركة سيف القدس تكشف عجز العدو وتؤكد جاهزية المقاومة

281 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في قطاع غزة

281 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في قطاع غزة

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في يعبد

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في يعبد

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

مجدلاني: ادعاءات الاحتلال حول المناطق (ج) خداع وتضليل للرأي العام

مجدلاني: ادعاءات الاحتلال حول المناطق (ج) خداع وتضليل للرأي العام

الديمقراطية: اتفاق الإطار مع أمريكا يجعل (أونروا) رهينة للإدارتين الامريكية والإسرائيلية

الديمقراطية: اتفاق الإطار مع أمريكا يجعل (أونروا) رهينة للإدارتين الامريكية والإسرائيلية

جامعة غزة بخانيونس تقرر تخفيض أسعار الساعات الدراسية

جامعة غزة بخانيونس تقرر تخفيض أسعار الساعات الدراسية

281 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في قطاع غزة

281 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في قطاع غزة

الأسير وائل نعيرات من ميثلون يدخل عامه الـ18 في الأسر

الأسير وائل نعيرات من ميثلون يدخل عامه الـ18 في الأسر

كتائب الناصر صلاح الدين: سنرد على أي حماقة يرتكبها العدو وسيكون الصاع له صاعين

كتائب الناصر صلاح الدين: سنرد على أي حماقة يرتكبها العدو وسيكون الصاع له صاعين

(أونروا) تختتم المدرسة الصيفية الأولى على مستوى الأراضي الفلسطينية

(أونروا) تختتم المدرسة الصيفية الأولى على مستوى الأراضي الفلسطينية

مواجهات مع الاحتلال واستهداف مستوطنين في الضفة

مواجهات مع الاحتلال واستهداف مستوطنين في الضفة

منوعات

لهذا السبب.. تامر حسني يعد جمهوره بحفل غنائي مجّاني

لهذا السبب.. تامر حسني يعد جمهوره بحفل غنائي مجّاني

شاهد: بسمة وهبة تستغيث وتطلب المساعدة من جمهورها.. وهذا ما حصل

شاهد: بسمة وهبة تستغيث وتطلب المساعدة من جمهورها.. وهذا ما حصل

ما حقيقة عودة عمرو دياب لدينا الشربيني؟

ما حقيقة عودة عمرو دياب لدينا الشربيني؟

بعد الهجوم عليها.. شاهد التعليق الأول لنيللي كريم بعد زواجها

بعد الهجوم عليها.. شاهد التعليق الأول لنيللي كريم بعد زواجها

شاهد: فنانة معتزلة تهاجم ابنة عمرو دياب &#34;شيئ مقزز&#34;

شاهد: فنانة معتزلة تهاجم ابنة عمرو دياب "شيئ مقزز"

ما حقيقة الصلح بين حمو بيكا وعمر كمال؟

ما حقيقة الصلح بين حمو بيكا وعمر كمال؟

فرح الزاهد تثير الجدل &#34;تعرضت للضرب و بواجه المتحرشين في الشارع&#34;

فرح الزاهد تثير الجدل "تعرضت للضرب و بواجه المتحرشين في الشارع"

شقيق هيا الشعيبي &#34;إنقلعوا يا حشرات&#34;.. ما القصة؟

شقيق هيا الشعيبي "إنقلعوا يا حشرات".. ما القصة؟

نجوم عالميين لا يستحمون إلا عند الضرورة.. تعرف عليهم

نجوم عالميين لا يستحمون إلا عند الضرورة.. تعرف عليهم

شاهد: شخصين بملابس النوم في حفل زفاف نيللي كريم يتصدران الترند

شاهد: شخصين بملابس النوم في حفل زفاف نيللي كريم يتصدران الترند

عربي

الصحة الأردنية: تسجيل 14 وفاة و1010 إصابات جديدة بـ(كورونا)

الصحة الأردنية: تسجيل 14 وفاة و1010 إصابات جديدة بـ(كورونا)

الجزائر تسجل 860 إصابة جديدة بـ(كورونا)

الجزائر تسجل 860 إصابة جديدة بـ(كورونا)

الأمم المتحدة: 11.3 مليون طفل يمني بحاجة للمساعدات الإنسانية

الأمم المتحدة: 11.3 مليون طفل يمني بحاجة للمساعدات الإنسانية

الصحة المغربية تسجل 10752 إصابة و112 وفاة جديدة بـ(كورونا)

الصحة المغربية تسجل 10752 إصابة و112 وفاة جديدة بـ(كورونا)