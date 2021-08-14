"التربية": إعلان نتائج الدورة الثانية سيتزامن مع بدء العام الدراسي الجامعي

رام الله - دنيا الوطنقالت وزارة التربية والتعليم، اليوم السبت، إن إعلان نتائج الدورة الثانية من امتحان الثانوية العامة سيتزامن مع بدء العام الدراسي الجامعي، حتى يتاح للطلبة الوقت للالتحاق والتسجيل للجامعات والكليات.وأكد المتحدث باسم الوزارة صادق الخضور لـ"وفا"، أن الوقت لا يزال مبكرًا للحديث عن موعد محدد لإعلان النتائج، كوننا في اليوم الأول من عمر الامتحان، وأن هناك عمليات إجرائية تسبق ذلك من تصحيح وفرز، وحوسبة وإدخال.وعن عملية التصحيح، قال الخضور إن المراكز ستستأنف عملها اعتبارا من صباح غد الأحد، وأن التصحيح يبدأ صباح اليوم التالي من كل امتحان.وأشار الى أنه تم اتخاذ ترتيبات خاصة لعقد الامتحان، كونه يتزامن مع الأسبوع الأول لبدء العام الدراسي الجديد الذي يبدأ صباح الاثنين المقبل، لذا كان هناك استثمار لقاعات يمكن عقده فيها دون أن يشكل ذلك إعاقة للعملية التعليمية كما هو مخطط لها.وأوضح الخضور أن الطلبة تقدموا اليوم لاختبار مادة اللغة العربية، وتستمر الامتحانات على مدار أسبوعين بحيث تنتهي الخميس بعد المقبل.وتوجه اليوم السبت، 15217 طالبا وطالبة من مختلف فروع الثانوية العامة للدورة الثانية في معظم محافظات الوطن وفي الخارج (رومانيا، وقطر، وبلغاريا، وتركيا) ضمن برنامج موحد لجميع الطلبة.وتُعد هذه الدورة فرصة أخرى للطلبة الذين يرغبون بتحسين معدلاتهم أو غير المستكملين منهم في 4 مباحث في الدورة الأولى على الأكثر، بما يحسن فرص التحاقهم في التخصصات المختلفة في مؤسسات التعليم العالي التي يرغبون الالتحاق بها.ويستفيد من هذه الدورة طلبة الحالات الخاصة، الذين تعذر عليهم التقدم في بعض المباحث أو جميعها في الدورة الأولى، وفق الشروط المحددة في تعليمات الثانوية العامة لهذا العام.