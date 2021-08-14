جامعة غزة بخانيونس تقرر تخفيض أسعار الساعات الدراسية









رام الله - دنيا الوطنقررت إدارة جامعة غزة تخفيض أسعار الساعات الدراسية لكافة الطلبة الملتحقين في فرعها بالجنوب في العام الدراسي 2021/2022م، طيلة فترة الدراسة في تخصصات البكالوريوس والدبلوم، وذلك انطلاقًا من مسؤوليتها الاجتماعية وبما يتلاءم مع الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها أولياء أمور الطلبة.وأكد الدكتور سلام الأغا مدير جامعة غزة – فرع الجنوب، أن قرار تخفيض أسعار الساعات الدراسية بشكل فارق ومنافس، جاء تلبية للحاجة الماسة لأولياء أمور الطلبة في تعليم أبنائهم، وبما ينسجم مع تردي الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها أبناء الشعب الفلسطيني نتيجة الحصار المشدد على قطاع غزة، وتأكيدًا على أن التعليم حق للجميع، الأمر الذي تحرص عليه الجامعة.وتقدم بأحر التهاني والتبريكات للطلبة الناجحين والمتفوقين في امتحانات الثانوية العامة، متمنيًا لهم حياة جامعية ملؤها التفوق والنجاح، لافتًا إلى حرص جامعة غزة على توفير بيئة تعليمية وأكاديمية متميزة تساهم في تخريج طلبة على قدر عالي من الكفاءة والتميز والإبداع، فيما يزيد عن 30 تخصص أكاديمي نوعي ومتميز، يواكب سوق العمل المحلي والدولي.