طالع آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأحد

رام الله - دنيا الوطننشرت وزارة الداخلية بغزة، اليوم السبت، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأحد.وأوضحت في تصريح صحفي أن السفر سيكون غداً للحافلتان: الخامسة والسادسة من كشف رقم (2021/27)، داعية المغادرين التواجد في تمام الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.ونبهت إلى ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، كذلك ضرورة إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.