صحيفة: سطو مسلح على قصر أمير قطر في فرنسا

رام الله - دنيا الوطناقتحم لصوص أحدهم مسلح ليل الخميس الجمعة، قصر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بالقرب من منتجع كان الفرنسي واستولوا على ساعات يد وقطعًا ثمينة أخرى، كما ذكر يوم الجمعة مصدر قريب من الملف.ووفق صحيفة (فرانس برس) فقد ذكر المصدر، أن الشيخ تميم بن حمد لم يكن موجودًا عندما اقتحم 4 أشخاص منزله في موان-سارتو ليل الخميس الجمعة، مؤكدًا بذلك نبأ بثته إذاعة "ار تي ال".وأوضح أنّ السرقة تمت بلا عنف، موضحًا أنّ اللصوص "لم يضعوا مسدسًا على رؤوس الأشخاص الذين كانوا موجودين في القصر"، لكن هؤلاء "خضعوا لأوامر "اللصوص" عندما رأوا السلاح".وأشار إلى أنّ اللصوص سرقوا "قطعًا ثمينة خصوصًا ساعات يد"، ولم يكن الشيخ تميم موجودًا عند وقوع الحادثة لكن عدداً من أفراد عائلته كانوا في المنزل.وفتح عدد من هيئات إنفاذ القانون في مدن غراس ونيس ومرسيليا تحقيقًا.وتملك عائلة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الذي تنازل عن الحكم في 2013 لابنه الشيخ تميم، منذ تسعينات القرن الماضي، هذا القصر الذي يمتد على مساحة 30 هكتارا في موانس سارتو.وفي 2016، قدم مليون يورو للبلدة الصغيرة، لتمويل مقاصفها التي تستخدم منتجات عضوية بالكامل.