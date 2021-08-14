الجهاد: تقارير الاحتلال عن معركة سيف القدس تكشف عجز العدو وتؤكد جاهزية المقاومة

رام الله - دنيا الوطنقال الناطق الإعلامي باسم حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، طارق سلمي، إن ما كشفته التقارير الإعلامية حول الفشل العسكري والأمني الذي مني به جيش العدو خلال معركة سيف القدس، يؤكد نجاح المقاومة ومدى جاهزيتها للتصدي للعدوان ، وما تتمتع به المقاومة من قدرات وفهم لمخططات العدو.وأوضح سلمي في تصريح صحفي وصل "دنيا الوطن"، اليوم السبت، أن التقارير التي كشف وسائل الإعلام العبرية عن بعضها هي دليل عجز لجيش العدو ، وإدانة دامغة تشهد على جرائمه التي ارتكبت بحق المدنيين الأبرياء والتي كانت بدافع القتل ومحاولة إخفاء عجزه وفشله والحصول على صورة نصر موهوم.وأضاف: إن النتائج التي حققتها معركة سيف القدس والتي أنجزتها المقاومة بقوة أدائها وتخطيطها وبدعم جماهير شعبنا التي ساندت واحتضنت المقاومة، تلك النتائج ستبقى عنوان فخر واعتزاز وستظل حاضرة في كل وقت ، وستجعل المقاومة أكثر عزماً وتصميماً على متابعة عملها والاستمرار في بناء قوتها لحماية شعبنا وأرضنا ومقدساتنا، والتصدي لأي عدوان قادم".وأكد الناطق باسم الجهاد الإسلامي أن إرهاب الاحتلال وعدوانه المتمثل في الحصار ومنع الإعمار يأتي في سياق محاولة التغطية على فشله الأمني والعسكري في المعركة، وابتزاز الشعب الفلسطيني والضغط على الحاضنة الشعبية للمقاومة، مضيفا: هذا إرهاب لن نستسلم أمامه بل سنواجهه ونتصدى له ، والمقاومة لن تسمح للعدو اتخاذ الحصار وسيلة لإخفاء فشله ، فالحصار إمعان في العدوان والإرهاب".