281 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة بغزة، صباح اليوم السبت تسجيل (281) إصابة جديدة بفيروس كورونا و95 حالة تعافي جديدة من مصابي فيروس كورونا، بعد إجراء 939 فحص مخبري خلال الـ24 ساعة الماضية، دون تسجيل حالات وفاة جديدة.وأوضحت الصحة في تقريرها حول الحالة الوبائيّة في قطاع غزة، أن إجمالي تراكمي للمصابين 118536 إصابة، فيما إجمالي الحالات النشطة 2228 حالة، بالإضافة إلى إجمالي المتعافين 115196 حالة.وبينت أن إجمالي الوفيات 1112 حالة وفاة، فيما إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 76 حالة، بالإضافة إلى إجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 51 حالة.وحول التطعيمات، فإن إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 336300 جرجة، بالإضافة إلى إجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 113863 شخصا.