كتائب الناصر صلاح الدين: سنرد على أي حماقة يرتكبها العدو وسيكون الصاع له صاعين

رام الله - دنيا الوطنأكدت كتائب الناصر صلاح الدين، الجناح العسكري لحركة المقاومة الشعبية، أن قيادة المقاومة في حالة انعقاد دائم، وتجري تقييماً شاملاً لما آلت إليه الأوضاع في قطاع غزة، وما تتعرض له مدينة الخليل والحرم الإبراهيمي من عملية تهويد ممنهج، واستمرار الاعتداءات على القدس الشريف والضفة الغربية.وقالت الكتائب في تصريح وصل "دنيا الوطن": "نحن وكل فصائل المقاومة رهن إشارة قيادة الغرفة المشتركة، الدرع والسيف لشعبنا في وجه كل المحتل الجبان".وحذرت بأن المقاومة لن تقف مكتوفة الأيدي، في ظل حالة التعنت والغطرسة الإسرائيلية المتواصلة، وما لم يأخذه العدو بالحرب والعدوان على شعبنا، لن يأخذه بسيف الحصار والممارسات القمعية والارهابية التي يرتكبها، في محاولة يائسة لضرب الحاضنة الشعبية للمقاومة والتي توحدت في الميدان وعكست صورة الانتصار الذي سجلناه في معركة سيف القدس.وشددت كتائب الناصر صلاح الدين، على أن المقاومة لن تمنح الاحتلال مزيداً من الوقت، لافتة إلى أنه يضغط على زر تفجير الأوضاع الحالية التي ستنقلب على رأسه وأعوانه.وأكدت الكتائب في تصريحها، أنها سترد على أي حماقة يرتكبها الاحتلال، وسترد الصاع له بصاعين، وستضرب بيد من حديد وتنتزع حقوق الشعب الفلسطيني من أنيابه.وفي السياق، قالت الكتائب: "إن الفرصة متاحة أمام الوسطاء لتدارك الأمور قبل الانهيار، وإجبار العدو على الالتزام بتفاهماته وعلى رأسها رفع الحصار عن شعبنا".