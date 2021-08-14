"كورونا حول العالم" 4 مليون و359 ألف وفاة وأكثر من 206 مليون إصابة

رام الله - دنيا الوطنأظهرت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة من خلال منظمة الصحة العالمية، حول انتشار جائحة "كورونا" في العالم، حتى صباح اليوم السبت، أن عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بلغ 4 ملايين ونحو 359 ألف وفاة، فيما بلغت حصيلة الإصابات الإجمالية 206 ملايين وما يزيد عن 980 ألف إصابة، تعافى منهم 185 مليونا.وأشارت الإحصاءات، إلى أن جائحة "كورونا" تواصل تفشيها في 220 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس الجمعة 721 ألف و396 إصابة جديدة، أوقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 10,155 حالة وفاة.وبينت، أن الدول الخمس التي سجلت الجمعة أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي: اندونيسيا (1,432 وفاة)، والبرازيل (926 وفاة)، وروسيا (815 وفاة)، وأمريكا (769 وفاة)، والمكسيك (608 وفيات).وأوضحت البيانات أن الدول الخمس التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالميا، خلال يوم واحد، كانت على التوالي، أمريكا (155,297 إصابة)، وإيران (39,119 إصابة)، والهند (38,775 إصابة)، والبرازيل (33,933 إصابة)، وبريطانيا (32,700 إصابة).وما تزال أمريكا تتصدر دول العالم قياساً بأعلى حصيلة وفيات وإصابات إجمالية.وأوضحت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أمريكا (637,161 وفاة)، والبرازيل (567,914 وفاة)، والهند (430,762 وفاة)، والمكسيك (247,414 وفاة)، والبيرو (197,279 وفاة).وبينت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى الآن الأكثر تأثرا عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات: أمريكا (37,364,700 إصابة)، والهند (32,156,493 إصابة)، والبرازيل (20,319,000 إصابة)، وروسيا (6,557,068 إصابة)، وفرنسا (6,425,436 إصابة).