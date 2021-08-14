سلطات الاحتلال تنقل رفات الجندي الأردني إلى معهد الطب العدلي في أبو كبير

رام الله - دنيا الوطنأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي قامت بنقل رفات الجندي الأردني التي عثر عليها قرب حي الشيخ جراح قبل أسبوعين، إلى معهد الطب العدلي أبو كبير في تل أبيب، لإجراء التحاليل اللازمة.وأوضحت صحيفة (هآرتس)، أن رفات الجندي عثر عليه خلال حفريات مرتبطة بمشروع القطار الخفيف، في القدس، مرجحة أن يكون الجندي الأردني قد قتل خلال حرب عام 1967.وأشارت الصحيفة إلى أنه عثر على رفات الجندي وهو يحمل بندقية في يده، وبجانبه عدد من القنابل اليدوية.يذكر أن مصدر عسكري أردني مسؤول، سبق ونفى تحديد هوية الجندي الأردني، وقال إن القوات المسلحة الأردنية أوفدت الخميس الماضي وبالتنسيق مع وزارة الخارجية، لجنة مختصة لتحديد هوية الجندي من خلال الفحص الجيني DNA.