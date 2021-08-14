الصحة الإسرائيلية تحدد موعد الإغلاق عقب ارتفاع معدلات إصابات (كورونا)

رام الله - دنيا الوطنكشف مسؤول في وزارة الصحة التابعة لحكومة الاحتلال، عن احتمالية التوجه إلى إغلاق رابع، عقب ارتفاع الإصابات بفيروس "كورونا" بشكل كبير.ووفقًا لما أوردته هيئة البث الرسمية (كان)، أشار في تصريح صحفي اليوم السبت، إلى أن الإغلاق سيكون قبل الأعياد اليهودية بأسبوع، أي مطلع شهر سبتمبر المقبل.وأوضح أن حصول 80% ممّن تجاوزت أعمارهم الـ50 عامًا على الجرعة الثالثة من لقاح كورونا سيؤدي إلى كبح ارتفاع الإصابات.وأضاف المسؤول أن تقييدات الشارة الخضراء والشارة البنفسجية هي مهمّة جدًا لتقليص انتشار الفيروس، لكن وتيرة الحصول على اللقاحات هي الأهم.وفي السياق ذاته، من المقرر أن تجري الوزارة الأسبوع المقبل، اختبارًا لمنح الطلاب لقاحات كورونا من الصف السادس حتى الثاني عشر في المدارس وخلال ساعات الدوام.