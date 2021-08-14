دولي

الصحة الإسرائيلية تحدد موعد الإغلاق عقب ارتفاع معدلات إصابات (كورونا)

الصحة الإسرائيلية تحدد موعد الإغلاق عقب ارتفاع معدلات إصابات (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
كشف مسؤول في وزارة الصحة التابعة لحكومة الاحتلال، عن احتمالية التوجه إلى إغلاق رابع، عقب ارتفاع الإصابات بفيروس "كورونا" بشكل كبير.

ووفقًا لما أوردته هيئة البث الرسمية (كان)، أشار في تصريح صحفي اليوم السبت، إلى أن الإغلاق سيكون قبل الأعياد اليهودية بأسبوع، أي مطلع شهر سبتمبر المقبل.

وأوضح أن حصول 80% ممّن تجاوزت أعمارهم الـ50 عامًا على الجرعة الثالثة من لقاح كورونا سيؤدي إلى كبح ارتفاع الإصابات.

وأضاف المسؤول أن تقييدات الشارة الخضراء والشارة البنفسجية هي مهمّة جدًا لتقليص انتشار الفيروس، لكن وتيرة الحصول على اللقاحات هي الأهم.

وفي السياق ذاته، من المقرر أن تجري الوزارة الأسبوع المقبل، اختبارًا لمنح الطلاب لقاحات كورونا من الصف السادس حتى الثاني عشر في المدارس وخلال ساعات الدوام.

أخبار ذات صلة

الشرطة البريطانية تكشف هوية مطلق النار الذي قتل 5 أشخاص في بليموث

الشرطة البريطانية تكشف هوية مطلق النار الذي قتل 5 أشخاص في بليموث

الصحة البريطانية: تسجيل 32700 إصابة و100 وفاة جديدة بـ(كورونا)

الصحة البريطانية: تسجيل 32700 إصابة و100 وفاة جديدة بـ(كورونا)

اندلاع حريق ضخم وسط إسرائيل

اندلاع حريق ضخم وسط إسرائيل

مصرع 21 شخصاً وفقدان 4 آخرين إثر فيضانات بمقاطعة هوبي وسط الصين

مصرع 21 شخصاً وفقدان 4 آخرين إثر فيضانات بمقاطعة هوبي وسط الصين

اندلاع 10 حرائق بالقرب من مسار للسكك الحديدية في غلاف غزة

اندلاع 10 حرائق بالقرب من مسار للسكك الحديدية في غلاف غزة

إسرائيل: الصورة الوبائية تزداد سوءاً

إسرائيل: الصورة الوبائية تزداد سوءاً

اليونان: السيطرة على الحرائق العنيفة التي دمرت أكثر من 100 ألف هكتار

اليونان: السيطرة على الحرائق العنيفة التي دمرت أكثر من 100 ألف هكتار

أفغانستان: حركة طالبان تسيطر على ثاني أكبر مدينة بالبلاد

أفغانستان: حركة طالبان تسيطر على ثاني أكبر مدينة بالبلاد

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

مواجهات مع الاحتلال واستهداف مستوطنين في الضفة

مواجهات مع الاحتلال واستهداف مستوطنين في الضفة

تفاصيل اللقاء بين وزير الاتصالات الفلسطيني بنظيره الإيفواري

تفاصيل اللقاء بين وزير الاتصالات الفلسطيني بنظيره الإيفواري

الخارجية: جهودنا الدولية متواصلة لإزالة بؤرة (ابيتار) الاستيطانية

الخارجية: جهودنا الدولية متواصلة لإزالة بؤرة (ابيتار) الاستيطانية

اللجنة الرئاسية لشؤون الكنائس تدين استهداف الحرم الإبراهيمي

اللجنة الرئاسية لشؤون الكنائس تدين استهداف الحرم الإبراهيمي

الشرطة البحرية تُنقذ مواطناً من الغرق على شاطئ رفح

الشرطة البحرية تُنقذ مواطناً من الغرق على شاطئ رفح

نابلس: إصابة مواطن بقنبلة غاز بالرأس خلال مواجهات مع الاحتلال في بيتا

نابلس: إصابة مواطن بقنبلة غاز بالرأس خلال مواجهات مع الاحتلال في بيتا

حكومة الاحتلال تعلن جملة من التسهيلات الخاصة بقطاع غزة

حكومة الاحتلال تعلن جملة من التسهيلات الخاصة بقطاع غزة

إصابات بالاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم شرق قلقيلية

إصابات بالاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم شرق قلقيلية

منوعات

نجوم عالميين لا يستحمون إلا عند الضرورة.. تعرف عليهم

نجوم عالميين لا يستحمون إلا عند الضرورة.. تعرف عليهم

شاهد: شخصين بملابس النوم في حفل زفاف نيللي كريم يتصدران الترند

شاهد: شخصين بملابس النوم في حفل زفاف نيللي كريم يتصدران الترند

بعد توبتها.. حلا شيحة تثير الضجة بسبب صورة لها على السرير

بعد توبتها.. حلا شيحة تثير الضجة بسبب صورة لها على السرير

شاهد: السيسي يأمر بإطلاق اسم سمير غانم على جسر بمنطقة شرق القاهرة

شاهد: السيسي يأمر بإطلاق اسم سمير غانم على جسر بمنطقة شرق القاهرة

شاهد: حلا الترك تلفت الأنظار بإطلالتها الغريبة

شاهد: حلا الترك تلفت الأنظار بإطلالتها الغريبة

ما حقيقة اعتداء أحمد زاهر على شخص في جنازة دلال عبدالعزيز؟

ما حقيقة اعتداء أحمد زاهر على شخص في جنازة دلال عبدالعزيز؟

هل تعرضت ياسمين عبد العزيز للإهمال الطبي.. أحمد العوضي يوضح

هل تعرضت ياسمين عبد العزيز للإهمال الطبي.. أحمد العوضي يوضح

شاهد: هند القحطاني تثير الضجة على السوشيال ميديا &#34;أنا مربربة&#34;

شاهد: هند القحطاني تثير الضجة على السوشيال ميديا "أنا مربربة"

شاهد: هيا الشعيبي تهاجم إلهام الفضالة &#34;كذبت على زوجها&#34;

شاهد: هيا الشعيبي تهاجم إلهام الفضالة "كذبت على زوجها"

شاهد: ابنة نوال الزغبي تحدث الضجة بصورة مع حبيبها

شاهد: ابنة نوال الزغبي تحدث الضجة بصورة مع حبيبها

عربي

الصحة الأردنية: تسجيل 14 وفاة و1010 إصابات جديدة بـ(كورونا)

الصحة الأردنية: تسجيل 14 وفاة و1010 إصابات جديدة بـ(كورونا)

الجزائر تسجل 860 إصابة جديدة بـ(كورونا)

الجزائر تسجل 860 إصابة جديدة بـ(كورونا)

الأمم المتحدة: 11.3 مليون طفل يمني بحاجة للمساعدات الإنسانية

الأمم المتحدة: 11.3 مليون طفل يمني بحاجة للمساعدات الإنسانية

الصحة المغربية تسجل 10752 إصابة و112 وفاة جديدة بـ(كورونا)

الصحة المغربية تسجل 10752 إصابة و112 وفاة جديدة بـ(كورونا)