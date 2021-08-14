تفاصيل اللقاء بين وزير الاتصالات الفلسطيني بنظيره الإيفواري



وخلال اللقاء، شكر الوزير سدر وزير حكومة ساحل العاج على حفاوة الاستقبال، ونقل له تحيات دولة رئيس الوزراء الفلسطيني د. محمد اشتية والحكومة الفلسطينية وتمنياتهم بنجاح اعمال مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي الذي يقام في بلدهم.



وأثنى الوزير سدر على حسن الضيافة والتنظيم له ،واكد على الأهمية الكبرى لحدوث مثل هذه الفعاليات في القارة الافريقية بشكل عام وفي دولة ساحل العاج بشكل خاص.



وتطرق سدر الى عدة محاور منها التعاون في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد، حيث تم تقديم مقترح مذكرة تفاهم بين الطرفين وجرى تسليمها للوزير الايفواري خلال اللقاء.



وفي اطار التعاون البريدي بين الطرفين طالب سدر من الجانب الايفواري ان يتم اغلاق كافة الارساليات البريدية الى فلسطين بشكل مباشر وفق قرارات الاتحاد البريدي العالمي.



وأكد الوزير سدر أهمية تنفيذ القرارات والمنشورات الصادرة من الاتحاد البريدي العالمي الخاصة بدولة فلسطين، لا سيما ما يتعلق منها بالترميز البريدي.



وتم الاتفاق على تحديد نقاط تواصل بين الطرفين بخصوص الاتصالات و البريد، في خطوة لتعزيز التواصل بين البلدين، ولتطوير العلاقات بين الطرفين والتي تشكل محور رئيسي في قارة افريقيا.



كما تم توجيه دعوة خاصة للوزير الايفواري ومدير عام البريد لزيادة دولة فلسطين والاطلاع على التجارب الناجحة في قطاعي الاتصالات والبريد وشكر ساحل العاج على مواقفها الداعمة لدولة فلسطين خاصة في الاتحاد البريدي العالمي .





وتم التأكيد على الاستمرار في البرامج المشتركة بين البلدين والتدريب من خلال الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي بيكا وفي نهاية اللقاء سلم الوزير سدر نظيرة الايفواري هدية تذكارية .



رام الله - دنيا الوطنعلى هامش اعمال المؤتمر السابع والعشرون للاتحاد البريدي العالمي، التقى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطيني إسحق سدر بروجر فيليكس أدوم وزير الاتصالات وتقنية المعلومات والابتكار الايفواري، وذلك بحضور كل من مدير عام البريد الايفواري اسحق نيامبا، والجانب الفلسطيني القائم بالأعمال بالإنابة في السفارة في ساحل العاج خطاب البياري.