التعليم تعلن مواعيد دوام الهيئات الإدارية والتدريسية والطلبة بمحافظات الوطن

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية، عن مواعيد دوام الهيئات والإدارية والتدريسية، والطلبة في جميع محافظات الوطن.وأكدت الوزارة في تصريح لها، أن دوام الهيئات الإدارية والتدريسية للمدارس التي تعطل يومي الجمعة والأحد، يبدأ يوم صباح اليوم السبت.وأشارت الوزارة، إلى أن دوام الهيئات الإدارية والتدريسية للمدارس التي تعطل يومي الجمعة والسبت، سيبدأ صباح الاحد.وفيما يتعلق بدوام الطلبة، أكدت الوزارة، أن دوام الطلبة في جميع محافظات الوطن سيبدأ يومي الاثنين 16 آب/ أغسطس 2021.