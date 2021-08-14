إعلام الاحتلال: بينيت يمنع وزير الجيش من لقاء أبو مازن

رام الله - دنيا الوطنذكرت القناة (12) الإسرائيلية، مساء الجمعة، أن رئيس وزراء الاحتلال، نفتالي بينيت، منع وزير الجيش، بيني غانتس، من لقاء الرئيس محمود عباس.وأضافت القناة، أن "غانتس قد طلب الإذن من بينيت في الأيام الأخيرة، للقاء الرئيس عباس، لكنه شعر بخيبة أمل من رفض رئيس الوزراء"، بحسب وصف القناة.وأشارت القناة، إلى أن غانتس يرى بأن لقاءه بالرئيس عباس "له أهمية كبيرة في تعزيز وتقوية التعاون الأمني"، فيما سيكون لقاء وزير الخارجية، يائير لابيد، مع أبو مازن، تداعيات سياسية لا تصب في صالح "إسرائيل".