شؤون فلسطينية

إعلام الاحتلال: بينيت يمنع وزير الجيش من لقاء أبو مازن

إعلام الاحتلال: بينيت يمنع وزير الجيش من لقاء أبو مازن
رام الله - دنيا الوطن
ذكرت القناة (12) الإسرائيلية، مساء الجمعة، أن رئيس وزراء الاحتلال، نفتالي بينيت، منع وزير الجيش، بيني غانتس، من لقاء الرئيس محمود عباس.

وأضافت القناة، أن "غانتس قد طلب الإذن من بينيت في الأيام الأخيرة، للقاء الرئيس عباس، لكنه شعر بخيبة أمل من رفض رئيس الوزراء"، بحسب وصف القناة. 

وأشارت القناة، إلى أن غانتس يرى بأن لقاءه بالرئيس عباس "له أهمية كبيرة في تعزيز وتقوية التعاون الأمني"، فيما سيكون لقاء وزير الخارجية، يائير لابيد، مع أبو مازن، تداعيات سياسية لا تصب في صالح "إسرائيل".


أخبار ذات صلة

ماذا علقت حركة حماس على اعترافات الاحتلال بفشله بمعركة (سيف القدس)؟

ماذا علقت حركة حماس على اعترافات الاحتلال بفشله بمعركة (سيف القدس)؟

حمدان: الانتخابات متعثرة بسبب تعنت (فتح) ولن نعطي الاحتلال وقتاً وإضافياً لتنفيذ المطالب الفلسطينية

حمدان: الانتخابات متعثرة بسبب تعنت (فتح) ولن نعطي الاحتلال وقتاً وإضافياً لتنفيذ المطالب الفلسطينية

الخارجية: جهودنا الدولية متواصلة لإزالة بؤرة (ابيتار) الاستيطانية

الخارجية: جهودنا الدولية متواصلة لإزالة بؤرة (ابيتار) الاستيطانية

اللجنة الرئاسية لشؤون الكنائس تدين استهداف الحرم الإبراهيمي

اللجنة الرئاسية لشؤون الكنائس تدين استهداف الحرم الإبراهيمي

الشرطة البحرية تُنقذ مواطناً من الغرق على شاطئ رفح

الشرطة البحرية تُنقذ مواطناً من الغرق على شاطئ رفح

نابلس: إصابة مواطن بقنبلة غاز بالرأس خلال مواجهات مع الاحتلال في بيتا

نابلس: إصابة مواطن بقنبلة غاز بالرأس خلال مواجهات مع الاحتلال في بيتا

حكومة الاحتلال تعلن جملة من التسهيلات الخاصة بقطاع غزة

حكومة الاحتلال تعلن جملة من التسهيلات الخاصة بقطاع غزة

إصابات بالاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم شرق قلقيلية

إصابات بالاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم شرق قلقيلية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

اللجنة الرئاسية لشؤون الكنائس تدين استهداف الحرم الإبراهيمي

اللجنة الرئاسية لشؤون الكنائس تدين استهداف الحرم الإبراهيمي

إصابات بالاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم شرق قلقيلية

إصابات بالاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم شرق قلقيلية

نابلس: خمس إصابات بالرصاص المعدني جراء قمع الاحتلال مسيرة منددة بالاستيطان

نابلس: خمس إصابات بالرصاص المعدني جراء قمع الاحتلال مسيرة منددة بالاستيطان

مصرع فتى غرقا في بحر غزة

مصرع فتى غرقا في بحر غزة

40 ألف مصلٍ يؤدون الجمعة في الأقصى

40 ألف مصلٍ يؤدون الجمعة في الأقصى

&#34;الهيئة&#34; تعلن موعد صرف رواتب المتقاعدين العسكريين

"الهيئة" تعلن موعد صرف رواتب المتقاعدين العسكريين

فلسطين: 423 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

فلسطين: 423 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

حماس: المقاومة لم تستهدف إلا التجمعات والأهداف العسكرية الإسرائيلية

حماس: المقاومة لم تستهدف إلا التجمعات والأهداف العسكرية الإسرائيلية

منوعات

نجوم عالميين لا يستحمون إلا عند الضرورة.. تعرف عليهم

نجوم عالميين لا يستحمون إلا عند الضرورة.. تعرف عليهم

شاهد: شخصين بملابس النوم في حفل زفاف نيللي كريم يتصدران الترند

شاهد: شخصين بملابس النوم في حفل زفاف نيللي كريم يتصدران الترند

بعد توبتها.. حلا شيحة تثير الضجة بسبب صورة لها على السرير

بعد توبتها.. حلا شيحة تثير الضجة بسبب صورة لها على السرير

شاهد: السيسي يأمر بإطلاق اسم سمير غانم على جسر بمنطقة شرق القاهرة

شاهد: السيسي يأمر بإطلاق اسم سمير غانم على جسر بمنطقة شرق القاهرة

شاهد: حلا الترك تلفت الأنظار بإطلالتها الغريبة

شاهد: حلا الترك تلفت الأنظار بإطلالتها الغريبة

ما حقيقة اعتداء أحمد زاهر على شخص في جنازة دلال عبدالعزيز؟

ما حقيقة اعتداء أحمد زاهر على شخص في جنازة دلال عبدالعزيز؟

هل تعرضت ياسمين عبد العزيز للإهمال الطبي.. أحمد العوضي يوضح

هل تعرضت ياسمين عبد العزيز للإهمال الطبي.. أحمد العوضي يوضح

شاهد: هند القحطاني تثير الضجة على السوشيال ميديا &#34;أنا مربربة&#34;

شاهد: هند القحطاني تثير الضجة على السوشيال ميديا "أنا مربربة"

شاهد: هيا الشعيبي تهاجم إلهام الفضالة &#34;كذبت على زوجها&#34;

شاهد: هيا الشعيبي تهاجم إلهام الفضالة "كذبت على زوجها"

شاهد: ابنة نوال الزغبي تحدث الضجة بصورة مع حبيبها

شاهد: ابنة نوال الزغبي تحدث الضجة بصورة مع حبيبها

عربي

الجزائر تسجل 860 إصابة جديدة بـ(كورونا)

الجزائر تسجل 860 إصابة جديدة بـ(كورونا)

الأمم المتحدة: 11.3 مليون طفل يمني بحاجة للمساعدات الإنسانية

الأمم المتحدة: 11.3 مليون طفل يمني بحاجة للمساعدات الإنسانية

الصحة المغربية تسجل 10752 إصابة و112 وفاة جديدة بـ(كورونا)

الصحة المغربية تسجل 10752 إصابة و112 وفاة جديدة بـ(كورونا)

الجزائر تعلن إخماد الحرائق في ولاية تيزى وزو

الجزائر تعلن إخماد الحرائق في ولاية تيزى وزو