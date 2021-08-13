ماذا علقت حركة حماس على اعترافات الاحتلال بفشله بمعركة (سيف القدس)؟

رام الله - دنيا الوطنعقبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مساء اليوم الجمعة، على اعترافات قوات الاحتلال الإسرائيلي، بفشله العملياتي في معركة سيف القدس، على قطاع غزة.وقال حازم قاسم، الناطق باسم حركة حماس في تصريح له: "إن الاعترافات المتزايدة من الأوساط العسكرية والأمنية والإعلامية لدى العدو الصهيوني حول فشله العملياتي في معركة سيف القدس، يؤكد تزايد عجز جيش الاحتلال في مواجهة كتائب القسام وقوى المقاومة في قطاع غزة"وأضاف قاسم: "حديث الاحتلال المتكرر عن فشله في عمليات الخداع للمقاومة، وخاصة فشله في محاولة استدراج مقاتلي القسام وقتل المئات منهم، يدلل مرة أخرى على تطور مستوى الأداء الاستخباري لكتائب القسام وقدرتها على كشف خططه وقراءة نواياه".وأكد الناطق باسم حركة حماس، أن هذا السلوك من الاحتلال وتخطيطه لارتكاب المجازر عبر سلاح الجو، يكشف خشيته من الالتحام على الأرض مع مقاتلي المقاومة، خاصة بعد الملحمة البطولية التي خاضتها المقاومة في معركة سيف القدس.