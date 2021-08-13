شؤون فلسطينية

حمدان: الانتخابات متعثرة بسبب تعنت (فتح) ولن نعطي الاحتلال وقتاً وإضافياً لتنفيذ المطالب الفلسطينية

حمدان: الانتخابات متعثرة بسبب تعنت (فتح) ولن نعطي الاحتلال وقتاً وإضافياً لتنفيذ المطالب الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
أكد أسامة حمدان، القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أن إجراء الانتخابات الفلسطينية، ما زال متعثراً، بسبب تعنت حركة فتح.

وقال حمدان في لقاء عبر قناة (الأقصى) الفضائية، مساء اليوم الجمعة: "متفقون فصائلياً على إجراء انتخابات المجلس الوطني، لكننا تفاجأنا من موقف حركة فتح"، مضيفا: "هناك عدم تجاوب من حركة فتح في تحريك ملف الانتخابات وإحداث اختراق في هذا الملف".

وأكد حمدان أن هناك تدخلاً أمريكياً؛ لتعطي مسار الانتخابات الفلسطينية، نحو تحقيق المصالحة الشاملة.

وفي سياق أخر، قال القيادي في حركة حماس: "العدو يدرك أن أدوات المقاومة متعددة في الرد على عدم التزامه بما تم الاتفاق عليه"، مضيفا: "حماس لن تعطي الاحتلال وقتاً إضافياً في تنفيذه للمطالب الفلسطينية، لا سيما المتعلقة بمشكلات قطاع غزة".

وأشار حمدان إلى أن هناك تراجعاً إسرائيلياً فيما يتعلق بإجراءاته في حي الشيخ جراح، منوها في الوقت ذاته إلى أن حركته لن تقبل الا أن يرفع الاحتلال يده كاملة عن الحي.

وفيما يتعلق بملف التطبيع، أكد حمدان أن التطبيع مع الاحتلال هو اختراق أمني للدول المطبعة والتي وعدت قبل التطبيق بتحقيق انجازات لها، وهذا لم يحدث.

وقال: "الاحتلال عرض سابقًا مشاريعاً اقتصادية كبرى على دول مختلفة، ولكنها لم تنجح"، مضيفا: "هناك رفض شعبي عربي تجاه التطبيع مع العدو، ونحن نفصل بين الأنظمة التي تطبع وبين الشعوب التي احتضنت القضية الفلسطينية ودافعت عنها".

ومن جانب أخر، أعرب حمدان عن رفض حركته بشكل قاطع، زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، للمغرب، معتقدا أن هذه الزيارة يترتب عليها تداعيات خطيرة على الشعب الفلسطيني، كما أنها تجميل لوجه الاحتلال.

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