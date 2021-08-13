الشرطة البريطانية تكشف هوية مطلق النار الذي قتل 5 أشخاص في بليموث

رام الله - دنيا الوطنكشفت الشرطة البريطانية هوية الشاب الذي قتل 5 أشخاص بينهم طفلة في مدينة بليموث جنوب غربي إنجلترا قبل أن ينتحر.وأظهر التحقيق أن جيك ديفيسون البالغ من العمر 22 عاما قتل ببندقية امرأة من عائلته قبل أن يخرج إلى الشارع ويقتل 4 آخرين ويصيب اثنين، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).وأوضح شون سوير قائد شرطة ديفن أند كورنواي أن ديفيسون أطلق النار على نفسه، مشيرا إلى أن قوات الأمن وصلت إلى مكان الحادث بعد ست دقائق من إبلاغها.وقال: "لا نرجح الفرضية الإرهابية أو صلة الجاني باليمين المتطرف".وصرح بأن الجاني كان يحمل رخصة سلاح وتم الإطلاع على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، وخصوصا بعدما لمحت وسائل إعلام بريطانية إلى أنه يعاني من اضطرابات نفسية.وذكرت الشرطة أن الضحايا هم طفلة في الثالثة من عمرها، وامرأتان 51 و66 عاما ورجلان 43 و59 عاما، لافتة إلى إصابة شخصين نقلا إلى المستشفى دون أن تكون جروحهما خطيرة.