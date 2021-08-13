دولي

الصحة البريطانية: تسجيل 32700 إصابة و100 وفاة جديدة بـ(كورونا)

الصحة البريطانية: تسجيل 32700 إصابة و100 وفاة جديدة بـ(كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت السلطات الصحية في بريطانيا تسجيل 32700 إصابة جديدة بـ(كورونا)، و100 وفاة خلال 28 يوما من ثبوت الإصابة بالفيروس.

وكانت بريطانيا سجلت 33074 إصابة جديدة و94 حالة وفاة أمس الخميس، وأظهرت البيانات أن 47.2 مليون شخص تلقوا جرعة أولى من اللقاح وأن 40.2 مليون شخص حصلوا على جرعتين، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وكان العلماء في بريطانيا حذروا من التهاون في الالتزام بقيود (كورونا)، ما قد يفضي إلى ارتفاع آخر في أعداد الإصابات هذا الخريف.

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