دولي

اندلاع حريق ضخم وسط إسرائيل

اندلاع حريق ضخم وسط إسرائيل
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، أن حريقا ضخما اندلع، مساء اليوم الجمعة، قرب مدينة كفار يونا وسط اسرائيل.

وذكرت صحيفة (جيروزاليوم بوست) أن 4 فرق إطفاء تعمل في المنطقة، وأن الحريق تسبب في تصاعد دخان كثيف.

وأوضحت أن الحريق لم يتسبب في أي خطر على الأفراد أو الممتلكات.

وكانت الصحيفة الإسرائيلية أفادت يوم الخميس باندلاع حريق في كريات شمونة قرب الحدود اللبنانية.

وأدى تفاقم الجفاف وارتفاع الحرارة إلى إشعال حرائق الغابات هذا الصيف في عدة مناطق من العالم.

وتعاني العديد من دول المتوسط من حرارة شديدة، وانتشرت حرائق الغابات بسرعة في الأسابيع الأخيرة، وطالت تركيا واليونان وإيطاليا والجزائر.

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