الجزائر تسجل 860 إصابة جديدة بـ(كورونا)

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة الجزائرية عن تسجيل 860 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال الـ24 ساعة الأخيرة في ارتفاع طفيف مقارنة بحصيلة أمس التي سجلت 851 إصابة.وحسب بيان الوزارة تم تسجيل 35 وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، فيما تماثلت 668 حالة للشفاء ولا يزال 31 مريضا بالعناية المركزة، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).وارتفع إجمالي الإصابات بالفيروس في الجزائر إلى 185902 إصابة.فيما ارتفع عدد ضحايا الفيروس إلى 4730 وفاة في حين ارتفع إجمالي من تماثلوا للشفاء إلى 124755 حالة.