الشرطة البحرية تُنقذ مواطناً من الغرق على شاطئ رفح

رام الله - دنيا الوطنتمكنت طواقم الشرطة البحرية في محافظة رفح من إنقاذ مواطن من الغرق أثناء قيامه بالسباحة قبالة الميناء.وأوضحت الشرطة البحرية أن طاقم الدوريات والإنقاذ المنتشر على الشاطئ بالقرب من الميناء شاهد مواطناً داخل البحر يطلب العون والمساعدة، بحسب ما جاء على موقع وزارة الداخلية والأمن الوطني الالكتروني.وأشارت البحرية إلى أن طواقمها انتقلت على الفور إلى مكان الحادثة أخرجت الغريق وقدمت الإسعافات الأولية له.ودعت الشرطة البحرية المواطنينَ إلى ضرورة السباحة في الأماكن الآمنة والمحددة حفاظًا على سلامتهم.