حكومة الاحتلال تعلن جملة من التسهيلات الخاصة بقطاع غزة

رام الله - دنيا الوطنأعلن غسان عليان، منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، استئناف دخول 1000 تاجر، و350 BMG من قطاع غزة إلى إسرائيل عبر معبر بيت حانون/ ايرز شمالي قطاع غزة، وذلك اعتباراً من صباح يوم الأحد، على أن يتم إصدار تصاريح الدخول لأشخاص تلقوا تطعيم كورونا والمتعافين فقطوأكد عليان في تصريح أصدره مكتبه، اليوم الجمعة، أنه سيتاح كذلك التصدير من القطاع عن طريق معبر كرم أبو سالم التجاري جنوبي قطاع غزة، بالإضافة الى انه سيتم توسيع الاستيراد الى غزة بما يشمل قطاع المواصلات والاتصالات.