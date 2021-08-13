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الجزائر تعلن إخماد الحرائق في ولاية تيزى وزو

الجزائر تعلن إخماد الحرائق في ولاية تيزى وزو
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت المديرية العامة للحماية المدنية الجزائرية، اليوم الجمعة، إخماد جميع الحرائق المشتعلة بولاية تيزى وزو، مشيرة إلى استمرار جهود إخماد 35 حريقا في 11 ولاية أخرى.

وعرضت الحماية المدنية الجزائرية في بيان نشرته عبر فيسبوك، الوضع الحالي لحرائق الغابات على المستوى المحلي، حيث قالت إن "وحدات الحماية المدنية خلال 24 ساعة الأخيرة أخمدت 76 حريقا بين غابة، وأدغال، وأحراش عبر 15 ولاية، بحسب ما جاء على موقع وكالة (سبوتنك الروسية).

وأوضح البيان أنه تم إخماد بولاية تيزي وزو 40 حريقا وولاية الطارف 11 حريقا، بجاية 8 حرائق، جيجل 4 حرائق، البليدة 4 حرائق، بالإضافة إلى إخماد حريقين بولايات عين الدفلى، سوق أهراس، المدية، سكيكدة وكذا إخماد حريق في ولايات تبسة، عنابة، بومرداس وولاية برج بوعريريج.

في السياق ذاته، تعمل حاليا فرق الحماية المدنية الجزائرية رفقة المصالح المختصة بتجنيد كل الإمكانيات البشرية والمادية الضرورية على إخماد 35 حريق عبر 11 ولاية، بولاية جيجل 9 حرائق، بجاية بـ 7 حرائق، ولاية الطارف بـ 6 حرائق، بقالمة 3 حرائق، سوق أهراس 3 حرائق، الشلف حريقين، بومرداس، وحريق واحد في عنابة، عين الدفلى، وولاية معسكر.

وشهدت ولاية تيزي وزو إخماد كل الحرائق المشتعلة، فيما تستمر عملية الحراسة لتفادي إعادة نشوب الحرائق، ودعا البيان المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر في ظل استمرار الظروف الجوية كموجة الحر وكذا الرياح القوية، كما دعا في حالة نشوب أي حريق إلى الاتصال بالحماية المدنية فورا عبر الرقم الأخضر 1021 و رقم النجدة 14.

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