شؤون فلسطينية

إصابات بالاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم شرق قلقيلية

إصابات بالاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم شرق قلقيلية
رام الله - دنيا الوطن
أصيب عشرات المواطنين بالاختناق، اليوم الجمعة، خلال قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي، لمسيرة قرية كفر قدوم الأسبوعية شرق قلقيلية، المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق قبل 17 عاما.

وأفاد منسق المقاومة الشعبية بالقرية مراد شتيوي، أن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى الى إصابة العشرات بالاختناق عولجوا ميدانيا، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وأشار إلى أن المشاركين رفعوا اليافطات المنددة بقرارات حكومة الاحتلال الإسرائيلي بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة على أراضي الضفة.

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