موقع إسرائيلي يكشف حقائق جديدة حول الجولة العسكرية الأخيرة على قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطنكشف موقع (واللا) الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، عن حقائق جديدة حول الجولة العسكرية الأخيرة على قطاع غزة، قبل أكثر من ثلاثة أشهر.وقال الموقع: "إن الجيش الإسرائيلي وشعبة الاستخبارات العسكرية يقدّرون وعلى عكس التقديرات السابقة، أن عددًا قليلاً فقط من عناصر حماس قتلوا في "المناورة الخداعية" بالهجوم الواسع على أنفاق المترو الدفاعية في شمال قطاع غزة"، مضيفا: "إن الرقم أقل بكثير جداً مما كان متوقعا نهاية العملية"، على حد تعبيره.وأشار الموقع الإسرائيلي إلى أن الخطة نفذت بهجوم جوي واسع باستخدام 160 طائرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي في آن واحد، لافتا إلى أنه بعد الهجوم قدر الجيش أن "المناورة الخداعية" كانت ناجحة وأن حماس تكبدت خسائر فادحة بمقتل العشرات من نشطائها في هذه الموجة، إلا أنه اتضح فشلها فيما بعد وأن حماس كانت مدركة لعملية الخداع.يذكر أن هناك جدل واسع يدور في المؤسسة الأمنية حول جدوى هذه الخطط وسبب فشلها.