شؤون فلسطينية

منتجع (بيانكو) بغزة يعلق على الفيديو الفاضح لسيدة داخل إحدى الشاليهات المؤجرة

منتجع (بيانكو) بغزة يعلق على الفيديو الفاضح لسيدة داخل إحدى الشاليهات المؤجرة
رام الله - دنيا الوطن
أدانت إدارة منتجع (بيانكو) السياحي في شمال قطاع غزة، اليوم الجمعة، ما تناقله من مقطع فيديو يظهر إحدى السيدات بشكل فاضح، مما أثار حالة من الجدل الشديد على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت إدارة المنتجع، في بيان صحفي، نشرته عبر موقع (فيسبوك): "إن إدارة منتجع (بيانكو) تدين وبشدة ما تم تناقله على وسائل الإعلام من مقطع فيديو خارج عن أخلاق شعبنا المحافظ والذي حدث داخل فيلا خاصة مستأجرة داخل المنتجع وليس للمنتجع أي سلطة داخل الفيلات المؤجرة حيث ان الفيلا المستأجرة تكون خاصة بالمستأجر".

وأكدت إدارة المنتجع، في بيانها على "حرصنا الشديد في تنفيذ القانون والمحافظة على عادات وتقاليد شعبنا العظيم"، مشيرةً إلى أن "جميع الأنشطة التي تقام داخل المنتجع تتم وفق القانون والضوابط المعمول بها ومراقبة مباشرة من قبل الأجهزة المختصة للمحافظة على العادات و التقاليد الفلسطينية".

وأعلن العقيد، أيمن البطنيجي، المتحدث باسم الشرطة في قطاع غزة، اليوم الجمعة، أن المباحث العامة، فتحت تحقيقاً بعد تداول مقطع فيديو يظهر سيدة داخل أحد المنتجعات السياحية بشكل "فاضح".

وقال البطنيجي، في تصريح صحفي، وصل "دنيا الوطن"، نسخة منه: "في إطار التحقيقات تم توقيف الشخص المشتبه به بنشر الفيديو وهو زوج السيدة المشار إليها، ويتم استكمال الإجراءات القانونية في القضية".

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