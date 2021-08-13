الجيش الأردني ينفي تحديد هوية الشهيد الذي عثر على رفاته في القدس

رام الله - دنيا الوطننفى مصدر عسكري أردني، اليوم الجمعة، صحة الأخبار المتداولة على مواقع التواصل الإجتماعي، حول تحديد هوية الشهيد الأردني الذي عثر على رفاته يوم أمس في منطقة تل الذخيرة بالقدس المحتلة.ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، عن المسؤول العسكري، أن "القوات المسلحة أوفدت أمس الخميس وبالتنسيق مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين لجنة مختصة لتحديد هوية الشهيد من خلال الفحص الجيني DNA، وجلب المقتنيات العسكرية التي عثر عليها مع رفات الشهيد خلال الحفريات في منطقة تل الذخيرة التي جرى على ترابها معارك الجيش العربي في الدفاع عن القدس خلال تلك الفترة".وتابعت: "أن القوات المسلحة ستعلن عن أية إجراءات ونتائج تتخذ بهذا الخصوص، مؤكداً أن القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي هي المصدر الوحيد لأي معلومات وأخبار بهذا الشأن، داعياً كافة وسائل الإعلام إلى استقاء المعلومات من مصدرها الرسمي".