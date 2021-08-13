شؤون فلسطينية

بحر يهنئ الناجحين في الثانوية العامة ويدعو للمزيد من الجد والاجتهاد خدمة للدين والوطن

بحر يهنئ الناجحين في الثانوية العامة ويدعو للمزيد من الجد والاجتهاد خدمة للدين والوطن
رام الله - دنيا الوطن
هنأ القيادي في حركة حماس، د. أحمد بحر، الناجحين في الثانوية العامة، وذلك خلال مشاركته في حفل نظمته جمعية أهالي عسقلان للناجحين من أبناء القرية، مشيداً باجتهاد الطلبة للوصول للنجاح والتميز.

وشدد في كلمته خلال الحفل على ضرورة أن يواصل الناجحون الجد والاجتهاد لأنهم مستقبل وأمل الوطن، داعياً الجميع بالتسلح بالعلم والتقوى، والعمل على خدمة الدين والوطن.

وعدد بحر مناقب قرية جورة عسقلان، وفضلها في التاريخ الإسلامي والتاريخ الفلسطيني، راجيا الله التوفيق والسداد لأبناء القرية وكل قرى ومدن فلسطين.

وقال بحر: "إن هذا النجاح والتميز يتزامن مع انتصار المقاومة في معركة سيف القدس، حيث كسرت شوكة الاحتلال وهزم جيشه وأعادت القضية الفلسطينية للصدارة".

وأضاف "نؤكد لشعبنا وأمتنا وأحرار العالم أننا ماضون بإرادة صلبة وعزيمة فولاذية وإيمان متين، لنصنع من الألم أملاً ومن محنة منحةً ومن الحزن فرحاً ومن الركام إبداعاً ومن العتمة نوراً ومن الشهادة نصرا وعزاً".

وتابع " سائلين الله أن يكون حفل المتفوقين العام المقبل باسم فوج التحرير في ساحات الأقصى المبارك وقد تحرر من الاحتلال".

أخبار ذات صلة

الشرطة بغزة تفتح تحقيقاً بشأن فيديو يظهر سيدة داخل أحد المنتجعات بشكل فاضح

الشرطة بغزة تفتح تحقيقاً بشأن فيديو يظهر سيدة داخل أحد المنتجعات بشكل فاضح

مجدلاني: إدانة 17 منظمة أميركية اتفاق مستشفى مدينة تامبا وشركات إسرائيلية خطوة شجاعة

مجدلاني: إدانة 17 منظمة أميركية اتفاق مستشفى مدينة تامبا وشركات إسرائيلية خطوة شجاعة

&#34;الأوقاف&#34;: الاحتلال يعتدي على المصلين في المسجد الابراهيمي

"الأوقاف": الاحتلال يعتدي على المصلين في المسجد الابراهيمي

فيديو.. إصابة العشرات بالاختناق إثر اعتداء الاحتلال على المصلين بالمسجد الإبراهيمي

فيديو.. إصابة العشرات بالاختناق إثر اعتداء الاحتلال على المصلين بالمسجد الإبراهيمي

بحرية الاحتلال تطلق النار صوب مراكب الصيادين قبالة بحر مدينة غزة

بحرية الاحتلال تطلق النار صوب مراكب الصيادين قبالة بحر مدينة غزة

مستوطنون يقتحمون المناطق الأثرية شمال الخليل

مستوطنون يقتحمون المناطق الأثرية شمال الخليل

وزارة الثقافة تنعى الناقد والأكاديمي محمود غنايم

وزارة الثقافة تنعى الناقد والأكاديمي محمود غنايم

صورة.. جيش الاحتلال يعلن إسقاط مسيّرة قادمة من قطاع غزة

صورة.. جيش الاحتلال يعلن إسقاط مسيّرة قادمة من قطاع غزة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

بحر يهنئ الناجحين في الثانوية العامة ويدعو للمزيد من الجد والاجتهاد خدمة للدين والوطن

بحر يهنئ الناجحين في الثانوية العامة ويدعو للمزيد من الجد والاجتهاد خدمة للدين والوطن

مجدلاني: إدانة 17 منظمة أميركية اتفاق مستشفى مدينة تامبا وشركات إسرائيلية خطوة شجاعة

مجدلاني: إدانة 17 منظمة أميركية اتفاق مستشفى مدينة تامبا وشركات إسرائيلية خطوة شجاعة

&#34;الأوقاف&#34;: الاحتلال يعتدي على المصلين في المسجد الابراهيمي

"الأوقاف": الاحتلال يعتدي على المصلين في المسجد الابراهيمي

بحرية الاحتلال تطلق النار صوب مراكب الصيادين قبالة بحر مدينة غزة

بحرية الاحتلال تطلق النار صوب مراكب الصيادين قبالة بحر مدينة غزة

مستوطنون يقتحمون المناطق الأثرية شمال الخليل

مستوطنون يقتحمون المناطق الأثرية شمال الخليل

وزارة الثقافة تنعى الناقد والأكاديمي محمود غنايم

وزارة الثقافة تنعى الناقد والأكاديمي محمود غنايم

&#34;السياحة والآثار&#34; تدين اعتداء الاحتلال على الحرم الإبراهيمي الشريف ومحيطه

"السياحة والآثار" تدين اعتداء الاحتلال على الحرم الإبراهيمي الشريف ومحيطه

مواجهات مع الاحتلال في الدهيشة واعتقال عدد من المواطنين في الضفة

مواجهات مع الاحتلال في الدهيشة واعتقال عدد من المواطنين في الضفة

منوعات

نجوم عالميين لا يستحمون إلا عند الضرورة.. تعرف عليهم

نجوم عالميين لا يستحمون إلا عند الضرورة.. تعرف عليهم

شاهد: شخصين بملابس النوم في حفل زفاف نيللي كريم يتصدران الترند

شاهد: شخصين بملابس النوم في حفل زفاف نيللي كريم يتصدران الترند

بعد توبتها.. حلا شيحة تثير الضجة بسبب صورة لها على السرير

بعد توبتها.. حلا شيحة تثير الضجة بسبب صورة لها على السرير

شاهد: السيسي يأمر بإطلاق اسم سمير غانم على جسر بمنطقة شرق القاهرة

شاهد: السيسي يأمر بإطلاق اسم سمير غانم على جسر بمنطقة شرق القاهرة

شاهد: حلا الترك تلفت الأنظار بإطلالتها الغريبة

شاهد: حلا الترك تلفت الأنظار بإطلالتها الغريبة

ما حقيقة اعتداء أحمد زاهر على شخص في جنازة دلال عبدالعزيز؟

ما حقيقة اعتداء أحمد زاهر على شخص في جنازة دلال عبدالعزيز؟

هل تعرضت ياسمين عبد العزيز للإهمال الطبي.. أحمد العوضي يوضح

هل تعرضت ياسمين عبد العزيز للإهمال الطبي.. أحمد العوضي يوضح

شاهد: هند القحطاني تثير الضجة على السوشيال ميديا &#34;أنا مربربة&#34;

شاهد: هند القحطاني تثير الضجة على السوشيال ميديا "أنا مربربة"

شاهد: هيا الشعيبي تهاجم إلهام الفضالة &#34;كذبت على زوجها&#34;

شاهد: هيا الشعيبي تهاجم إلهام الفضالة "كذبت على زوجها"

شاهد: ابنة نوال الزغبي تحدث الضجة بصورة مع حبيبها

شاهد: ابنة نوال الزغبي تحدث الضجة بصورة مع حبيبها

عربي

تونس: اندلاع حوالي 30 حريقاً في مناطق جبلية شمال وغرب ووسط البلاد

تونس: اندلاع حوالي 30 حريقاً في مناطق جبلية شمال وغرب ووسط البلاد

المغرب وإسرائيل تقرران رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي إلى سفارات

المغرب وإسرائيل تقرران رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي إلى سفارات

جيش الاحتلال يعلن اسقاط طائرة مسيرة لحزب الله اخترقت الأجواء من لبنان

جيش الاحتلال يعلن اسقاط طائرة مسيرة لحزب الله اخترقت الأجواء من لبنان

الصحة المغربية تسجل 10828 إصابة و104 وفيات بفيروس (كورونا)

الصحة المغربية تسجل 10828 إصابة و104 وفيات بفيروس (كورونا)