بحر يهنئ الناجحين في الثانوية العامة ويدعو للمزيد من الجد والاجتهاد خدمة للدين والوطن

رام الله - دنيا الوطنهنأ القيادي في حركة حماس، د. أحمد بحر، الناجحين في الثانوية العامة، وذلك خلال مشاركته في حفل نظمته جمعية أهالي عسقلان للناجحين من أبناء القرية، مشيداً باجتهاد الطلبة للوصول للنجاح والتميز.وشدد في كلمته خلال الحفل على ضرورة أن يواصل الناجحون الجد والاجتهاد لأنهم مستقبل وأمل الوطن، داعياً الجميع بالتسلح بالعلم والتقوى، والعمل على خدمة الدين والوطن.وعدد بحر مناقب قرية جورة عسقلان، وفضلها في التاريخ الإسلامي والتاريخ الفلسطيني، راجيا الله التوفيق والسداد لأبناء القرية وكل قرى ومدن فلسطين.وقال بحر: "إن هذا النجاح والتميز يتزامن مع انتصار المقاومة في معركة سيف القدس، حيث كسرت شوكة الاحتلال وهزم جيشه وأعادت القضية الفلسطينية للصدارة".وأضاف "نؤكد لشعبنا وأمتنا وأحرار العالم أننا ماضون بإرادة صلبة وعزيمة فولاذية وإيمان متين، لنصنع من الألم أملاً ومن محنة منحةً ومن الحزن فرحاً ومن الركام إبداعاً ومن العتمة نوراً ومن الشهادة نصرا وعزاً".وتابع " سائلين الله أن يكون حفل المتفوقين العام المقبل باسم فوج التحرير في ساحات الأقصى المبارك وقد تحرر من الاحتلال".