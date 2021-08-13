مجدلاني: إدانة 17 منظمة أميركية اتفاق مستشفى مدينة تامبا وشركات إسرائيلية خطوة شجاعة



وتابع مجدلاني في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إذ نثمن هذه الخطوة والتي تبعها توقيع عريضة بإدانة هذا الاتفاق ، فإن ذلك دعما لقضية شعبنا وتوافقا مع القرارات الدولية والقوانين الإنسانية حيث يعمل الاحتلال على حرمان الشعب الفلسطيني من أبسط الحقوق الإنسانية.



وأضاف: لقد تعمد الاحتلال في العدوان الأخير على قطاع غزة وكذلك حتى الان على قصف وتدمير المراكز الصحية واستهداف الطواقم الطبية.



وأكد مجدلاني بأن تقديم الدعم والشراكة مع شركات الاحتلال الإسرائيلية يعطيها الشرعية لمواصلة ارتكاب الاحتلال لجرائمه ضد المدنيين الأبرياء.



ودعا كافة الشركات العاملة في الرعاية الصحية إلى اتخاذ خطوات مماثلة بوقف التعاون مع شركات الاحتلال ، وكذلك الضغط على حكومات بلادها لوقف المساعدات لدولة الاحتلال.

رام الله - دنيا الوطناعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني د.أحمد مجدلاني، إدانة 17 منظمة أميركية اتفاق الشراكة الذي أبرم بين مستشفى مدينة تامبا في ولاية فلوريدا وشركات إسرائيلية ، خطوة شجاعة وتؤكد صحوة الرأي العام العالمي تجاه جرائم الاحتلال.