شؤون فلسطينية

مساجد فلسطين تقيم صلاة الغائب على أرواح ضحايا الحرائق في الجزائر

رام الله - دنيا الوطن
أقامت مساجد دولة فلسطين، اليوم الجمعة، صلاة الغائب على أرواح ضحايا الحرائق في جمهورية الجزائر، التي تعاني من موجة حرائق مشتعلة راح ضحيتها العشرات من أبناء الشعب الجزائري.

وقال قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية، محمود الهباش، في خطبة الجمعة بمدينة رام الله، وبثها (تلفزيون فلسطين) على الهواء مباشرة، "أن شعبنا الفلسطيني يتضرع إلى الله سبحانه وتعالى أن يحمي الجزائر وشعبها ويبعد عنها كل سوء"، مضيفا أن "الجزائر حكومة وشعبا، كانت على الدوام الحضن الدافئ والملاذ الآمن لأبناء شعبنا في كافة مراحل نضاله على مر التاريخ".

وأكد الهباش: "إننا لا يمكن أن ننكر وقوف الجزائر رسميا وشعبيا مع قضيتنا الفلسطينية، والشعار الجزائري التاريخي نحن مع فلسطين ظالمة أو مظلومة"، آملا بأن تتمكن الجزائر من تجاوز هذه المحنة، وأن تنعم بالخير والأمان وكافة بلاد المسلمين.

وأدت الحرائق التي اندلعت في منطقة القبائل شمال شرق الجزائر، ثم أخذت بالاتساع لتصل للمناطق الساحلية شمال البلاد ووسطها وشرقها، إلى وفاة 69 شخصا حتى اللحظة، فيما أعلنت الجمهورية الحداد الوطني لمدة ثلاثة أيام.

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