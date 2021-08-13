شؤون فلسطينية

"الأوقاف": الاحتلال يعتدي على المصلين في المسجد الابراهيمي

"الأوقاف": الاحتلال يعتدي على المصلين في المسجد الابراهيمي
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتدت على المصلين  في الحرم الإبراهيمي الشريف لحظة  خروجهم من صلاة الجمعة. 

جاء ذلك إثر دعوة الوزارة لحشد جماهيري وشعبي في صلاة الجمعة اليوم  رداً على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي.

 وقال مدير الأوقاف، جمال أبو عرام إن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز وأغلقت عدة مداخل الحرم. وأخرجت المصلين من  ساحاته، مضيفاً بأن الرفض القاطع للمخططات الصهيونية والاحتجاجات ستتواصل ولن نسمح للاحتلال  بأن يمس بالحرم. 

وكان الاحتلال قد نشر المئات من جنوده محاصرا الحرم، ومغلقا  عدة طرقات لمضايقة المواطنين الذين حضروا للصلاة.

ويقدر تعداد المصلين في المسجد الإبراهيمي لهذا اليوم ب 20 ألفاً من المصلين.

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