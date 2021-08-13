مستوطنون يقتحمون المناطق الأثرية شمال الخليل

رام الله - دنيا الوطناقتحم مستوطنون، صباح اليوم الجمعة، المواقع الأثرية ببلدة بيت أمر شمال الخليل، ونفذوا جولات استفزازية فيها، بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي.وأكد الناشط الإعلامي، محمد عوض، أن عشرات المستوطنين، اقتحموا تلك المناطق، ونفذوا جولات فيها وهم يحملون خرائط.وقال عوض إن المستوطنين اقتحموا أيضا المناطق الأثرية المحاذية لمستوطنة "كرمي تسور" المقامة على أراضي المواطنين جنوب بيت أمر وحتى مستوطنات "غوش عصيون" شمالها، مضيفا أن هناك تخوفات من نية الاحتلال الاستيلاء على مزيد من أراضي المواطنين لصالح التوسع الاستيطاني.