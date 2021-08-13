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تونس: اندلاع حوالي 30 حريقاً في مناطق جبلية شمال وغرب ووسط البلاد

تونس: اندلاع حوالي 30 حريقاً في مناطق جبلية شمال وغرب ووسط البلاد
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الدفاع المدني في تونس، أن ارتفاع درجات الحرارة أذكى اندلاع حوالي 30 حريقا في مناطق جبلية متفرقة، شمال وغرب ووسط البلاد حيث تم إجلاء العديد من العائلات.

ومنذ الإثنين، سجلت السلطات اندلاع 28 حريقا، وذلك في مناطق جبلية من محافظة جندوبة شمال غرب البلاد.

وفي السياق، صرح الناطق باسم الدفاع المدني معز تريعة "بعض جيوب النيران نشطة ولكن غالبية الحرائق تحت السيطرة". مؤكدا أن الحرائق لم تتسبب في خسائر بشرية وأن ستة منازل احترقت "جزئيا"، وفق ما نقل موقع (فرانس 24)

هذا وجرى إجلاء 19 عائلة من منطقة "جبل السرج" في محافظة القيروان (وسط) وتسع أخرى في منطقة فرنانة في شمال غرب تونس، حسب تريعة. وأوضح الأخير أنه ومنذ مطلع حزيران/يونيو، وحتى 12 آب/أغسطس تضرر حوالي 5000 هكتار جراء النيران.

وفي هذا الشأن، سجلت محافظة القيروان الأربعاء رقما قياسيا في درجات الحرارة وصل إلى 50,3 درجة مئوية.

وفي الجزائر، تتواصل جهود إخماد النيران التي اجتاحت شمال البلاد منذ أربعة أيام، بمؤازرة طائرات خاصة تم استئجارها من أوروبا، في اليوم الأول من الحداد الوطني على أرواح 69  شخصا قضوا في الحرائق التي يذكيها ارتفاع درجات الحرارة.

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