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عربي

الجيش المصري يعلن القضاء على 13 مسلحاً بوسط وشمال سيناء

الجيش المصري يعلن القضاء على 13 مسلحاً بوسط وشمال سيناء
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت القوات المسلحة المصرية، القضاء على 13 مسلحا، خلال مواصلتها ملاحقة العناصر الإرهابية بوسط وشمال سيناء.

وأوضح المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية، العقيد أركان حرب، غريب عبد الحافظ، في بيان له، أن القوات تمكنت من ضبط 15 بندقية آلية، وكميات من الذخائر مختلفة الأعيرة و20 خزنة بندقية آلية، إضافة لعدد من الدراجات النارية، التي تستخدمها العناصر المسلحة في تنفيذ عملياتها الإرهابية.

وأشار البيان إلى استشهاد وإصابة 9 من قوات الجيش نتيجة للأعمال القتالية في مناطق العمليات، مؤكدا مواصلة القوات المسلحة جهودها لملاحقة العناصر الإرهابية.

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