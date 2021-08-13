"الصحة" بغزة: ثلاثة عوامل تضعنا أمام خطر الدخول بموجة ثالثة من (كورونا)





وأشار إلى أن زيادة عدد الحالات المسجلة لاسيما التي تحتاج الى متابعة سريرية في المستشفيات، تشير إلى "أننا قد نكون مقبلون على موجه ثالثة من هذه الجائحة".



وأضاف ضهير أن أولى العوامل التي تقودنا الى هذا التخوف هو عدم الالتزام الكافي بإجراءات السلامة والوقاية الصحية وكأن الجائحة قد انتهت من قطاع غزة وهذا خطأ فادح، إضافة إلى تفشي السلالات الجديدة في محيط قطاع غزة.



كما وبين أن العامل الثاني ضعف اقبال المواطنين على تلقي اللقاحات المضادة للفيروس حيث أن نسبة من تلقوا اللقاحات حتى اللحظة 10 %، مؤكداً أن التطعيم هو الطريق الآمن للخروج من الجائحة وتعزيز المناعة وتقليل مخاطر الإصابة بالفيروس وأن اللقاحات آمنة ومتوفرة بكافة أنواعها في المراكز الصحية.



فيما نوه أن العامل الثالث الذي يضعنا أمام هذه الموجه هو حالة الاكتظاظ الشديدة في الشارع والمتزامنة مع قرب العام الدراسي الجديد دون مراعاة للضوابط الصحية التي يتوجب اتخاذها من كل فرد من افراد المجتمع.



وجدد ضهير الدعوة إلى كافة الفئات المجتمعية الى ضرورة الالتزام بإجراءات الوقائية الصحية من ارتداء الكمامات والتباعد الجسدي وتجنب الأماكن المزدحمة وغسل الايدي، والإسراع في تلقي اللقاحات ضد فيروس (كورونا).





رام الله - دنيا الوطنأوضح نائب مدير عام الرعاية الصحية الأولية، بوزارة الصحة، بغزة، د. مجدي ضهير، أن هناك ثلاثة عوامل مجتمعة تضعنا أمام خطر الدخول في موجه ثالثة من جائحة (كوفيد-19).