فيديو.. اندلاع 10 حرائق بالقرب من مسار للسكك الحديدية بمجلسي "سدوت نيغيف" و"شعار هنيغف"

أفاد موقع (حدشوت بتاخون سديه) الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، باندلاع حوالي 10 حرائق بالقرب من مسار للسكك الحديدية في مجلسي "سدوت نيغيف" و"شعار هنيغف"، بغلاف غزة.





وأضاف الموقع: بأن فرق الإطفاء في الطريق للمنطقة، لاحتواء الحرائق، دون أن يذكر إن كان سبب اندلاع الحرائق بالونات حارقة أطلقت من القطاع، أم لا.





يشار إلى أن عدداً من الدول أبرزها تركيا واليونان والجزائر، شهدت خلال الأيام القليلة الماضية، اندلاع حرائق كبيرة، الأمر الذي أدّى إلى سقوط ضحايا وخسائر مادية باهظة.

















رام الله - دنيا الوطن