قطاع غزة: الكشف عن حصيلة إصابات ووفيات (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة، بغزة، اليوم الجمعة، بأنها أجرت 1195 فحصاً مخبرياً خلال 24 ساعة الماضية، راصدة تسجيل 270 إصابة جديدة بفيروس (كورونا).كما أعلنت في موجز تقريرها اليومي، تعافي 100 حالة جديدة من مصابي الفيروس، فيما توجد حالة وفاة بفيروس (كورونا) خلال نفس الفترة الزمنية.ووصل إجمالي تراكمي للمصابين 118255 إصابة، وإجمالي الحالات النشطة 2042 حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين 115101 حالة.كما وصل إجمالي الوفيات 1112 حالة وفاة، وإجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 69 حالة، وإجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 49 حالة.وفيما يتعلق بالتطعيمات، وصل إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة، 336300 جرعة، وإجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح: 113863 شخصاً.