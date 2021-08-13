دولي

إسرائيل: الصورة الوبائية تزداد سوءاً

إسرائيل: الصورة الوبائية تزداد سوءاً
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، بأن الصورة الوبائية في إسرائيل تزداد سوءاً، حيث ارتفع عدد المرضى الذين توصف حالتهم بالخطيرة إلى 462 يخضع، 75 منهم لأجهزة التنفس الاصطناعي.

ووفقا لمعطيات نشرتها وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم، فإنه تم خلال 24 ساعة الماضية تسجيل 6083 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، وتبلغ نسبة النتائج الإيجابية اكثر من 5%.

وتلقى 765 ألف شخص الجرعة الثالثة للقاح ضد الفيروس حتى الآن في إسرائيل.

وقد أوعزت الصحة الى صناديق المرضى بتطعيم المواطنين من سن 50 فما فوق والطواقم الطبية والمرضى الذين يعانون ضعف جهاز المناعة.

في السياق، أفاد المتحدث باسم جيش الاحتلال، بأن عدد المصابين بفيروس (كورونا) في صفوف الجيش ارتفع إلى 1,176 جميعهم بحالة طفيفة سوى واحد حالته خطيرة، كما يخضع للحجر الصحي 1,670 مجند وضابط.

أخبار ذات صلة

فيديو.. اندلاع 10 حرائق بالقرب من مسار للسكك الحديدية بمجلسي &#34;سدوت نيغيف&#34; و&#34;شعار هنيغف&#34;

فيديو.. اندلاع 10 حرائق بالقرب من مسار للسكك الحديدية بمجلسي "سدوت نيغيف" و"شعار هنيغف"

اليونان: السيطرة على الحرائق العنيفة التي دمرت أكثر من 100 ألف هكتار

اليونان: السيطرة على الحرائق العنيفة التي دمرت أكثر من 100 ألف هكتار

أفغانستان: حركة طالبان تسيطر على ثاني أكبر مدينة بالبلاد

أفغانستان: حركة طالبان تسيطر على ثاني أكبر مدينة بالبلاد

إسرائيل: الشروع بتطعيم الأشخاص من سن (50 عاماً) وما فوق بالجرعة الثالثة

إسرائيل: الشروع بتطعيم الأشخاص من سن (50 عاماً) وما فوق بالجرعة الثالثة

مصر تعلّق على أنباء انتشار حمى (الوادي المتصدع)

مصر تعلّق على أنباء انتشار حمى (الوادي المتصدع)

الجيش الباكستاني: قتلى بانفجار ضخم في مصنع للأسلحة قرب إسلام أباد

الجيش الباكستاني: قتلى بانفجار ضخم في مصنع للأسلحة قرب إسلام أباد

(طالبان) تعلن سيطرتها على قندهار وكابل تدعو مجلس الأمن لاجتماع طارئ

(طالبان) تعلن سيطرتها على قندهار وكابل تدعو مجلس الأمن لاجتماع طارئ

الصحة البريطانية: أكثر من 33 ألف إصابة جديدة بـ(كورونا) خلال 24 ساعة

الصحة البريطانية: أكثر من 33 ألف إصابة جديدة بـ(كورونا) خلال 24 ساعة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

مواجهات مع الاحتلال في الدهيشة واعتقال عدد من المواطنين في الضفة

مواجهات مع الاحتلال في الدهيشة واعتقال عدد من المواطنين في الضفة

تفاصيل اجتماع العالول مع محافظ طولكرم والفعاليات بشأن مجموعة من القضايا

تفاصيل اجتماع العالول مع محافظ طولكرم والفعاليات بشأن مجموعة من القضايا

حركة المقاومة الشعبية تدعو جماهير الخليل إلى الانتفاض والثورة

حركة المقاومة الشعبية تدعو جماهير الخليل إلى الانتفاض والثورة

الاحتلال يعيد اعتقال المحرر حلايقة بعد ساعات من الإفراج عنه

الاحتلال يعيد اعتقال المحرر حلايقة بعد ساعات من الإفراج عنه

وزير الزراعة يلتقي ناشطين متطوعين لدى المركز الفلسطيني لقضايا السلام والديمقراطية

وزير الزراعة يلتقي ناشطين متطوعين لدى المركز الفلسطيني لقضايا السلام والديمقراطية

الرئيس يؤكد على دور أقاليم حركة فتح الخارجية بإيصال صوت شعبنا للعالم

الرئيس يؤكد على دور أقاليم حركة فتح الخارجية بإيصال صوت شعبنا للعالم

القاهرة: فلسطين تشارك في احتفالية مجلس الشباب العربي

القاهرة: فلسطين تشارك في احتفالية مجلس الشباب العربي

عضو كونغرس أمريكي تطالب بالوقف الفوري لعمليات هدم منازل الفلسطينيين في القدس

عضو كونغرس أمريكي تطالب بالوقف الفوري لعمليات هدم منازل الفلسطينيين في القدس

منوعات

نجوم عالميين لا يستحمون إلا عند الضرورة.. تعرف عليهم

نجوم عالميين لا يستحمون إلا عند الضرورة.. تعرف عليهم

شاهد: شخصين بملابس النوم في حفل زفاف نيللي كريم يتصدران الترند

شاهد: شخصين بملابس النوم في حفل زفاف نيللي كريم يتصدران الترند

بعد توبتها.. حلا شيحة تثير الضجة بسبب صورة لها على السرير

بعد توبتها.. حلا شيحة تثير الضجة بسبب صورة لها على السرير

شاهد: السيسي يأمر بإطلاق اسم سمير غانم على جسر بمنطقة شرق القاهرة

شاهد: السيسي يأمر بإطلاق اسم سمير غانم على جسر بمنطقة شرق القاهرة

شاهد: حلا الترك تلفت الأنظار بإطلالتها الغريبة

شاهد: حلا الترك تلفت الأنظار بإطلالتها الغريبة

ما حقيقة اعتداء أحمد زاهر على شخص في جنازة دلال عبدالعزيز؟

ما حقيقة اعتداء أحمد زاهر على شخص في جنازة دلال عبدالعزيز؟

هل تعرضت ياسمين عبد العزيز للإهمال الطبي.. أحمد العوضي يوضح

هل تعرضت ياسمين عبد العزيز للإهمال الطبي.. أحمد العوضي يوضح

شاهد: هند القحطاني تثير الضجة على السوشيال ميديا &#34;أنا مربربة&#34;

شاهد: هند القحطاني تثير الضجة على السوشيال ميديا "أنا مربربة"

شاهد: هيا الشعيبي تهاجم إلهام الفضالة &#34;كذبت على زوجها&#34;

شاهد: هيا الشعيبي تهاجم إلهام الفضالة "كذبت على زوجها"

شاهد: ابنة نوال الزغبي تحدث الضجة بصورة مع حبيبها

شاهد: ابنة نوال الزغبي تحدث الضجة بصورة مع حبيبها

عربي

جيش الاحتلال يعلن اسقاط طائرة مسيرة لحزب الله اخترقت الأجواء من لبنان

جيش الاحتلال يعلن اسقاط طائرة مسيرة لحزب الله اخترقت الأجواء من لبنان

الصحة المغربية تسجل 10828 إصابة و104 وفيات بفيروس (كورونا)

الصحة المغربية تسجل 10828 إصابة و104 وفيات بفيروس (كورونا)

الجزائر تسجل 851 إصابة جديدة بـ(كورونا)

الجزائر تسجل 851 إصابة جديدة بـ(كورونا)

الجزائر: إخماد حريق غابة بوسكيكن في الماء الأبيض

الجزائر: إخماد حريق غابة بوسكيكن في الماء الأبيض