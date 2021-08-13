إسرائيل: الصورة الوبائية تزداد سوءاً





في السياق، أفاد المتحدث باسم جيش الاحتلال، بأن عدد المصابين بفيروس (كورونا) في صفوف الجيش ارتفع إلى 1,176 جميعهم بحالة طفيفة سوى واحد حالته خطيرة، كما يخضع للحجر الصحي 1,670 مجند وضابط.

رام الله - دنيا الوطنأفادت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، بأن الصورة الوبائية في إسرائيل تزداد سوءاً، حيث ارتفع عدد المرضى الذين توصف حالتهم بالخطيرة إلى 462 يخضع، 75 منهم لأجهزة التنفس الاصطناعي.ووفقا لمعطيات نشرتها وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم، فإنه تم خلال 24 ساعة الماضية تسجيل 6083 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، وتبلغ نسبة النتائج الإيجابية اكثر من 5%.وتلقى 765 ألف شخص الجرعة الثالثة للقاح ضد الفيروس حتى الآن في إسرائيل.وقد أوعزت الصحة الى صناديق المرضى بتطعيم المواطنين من سن 50 فما فوق والطواقم الطبية والمرضى الذين يعانون ضعف جهاز المناعة.