مواجهات مع الاحتلال في الدهيشة واعتقال عدد من المواطنين في الضفة

رام الله - دنيا الوطناندلعت مواجهات عنيفة فجر اليوم الجمعة على مدخل مخيم الدهيشة في بيت لحم بين الشبان وقوات الاحتلال التي أطلقت الرصاص والقنابل الصوتية والغازية بكثافة تجاه المواطنين ومنازلهم.تزامن ذلك مع حملة اعتقالات نفذتها قوات الاحتلال وطالت عدة مواطنين من مدن الضفة الغربية المحتلة.فمن مدينة بيت لحم جنوب الضفة اعتقلت قوات الاحتلال الفتى أدهم محمد أبو سرور (16 عاما)، بعد دهم منزل والده وتفتيشه.وفي نابلس اعتقلت قوات الاحتلال، الليلة الماضية أربعة شبان من بلدة اللبن الشرقية جنوب نابلس.وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت الشبان الأربعة عقب احتجازهم على مدخل البلدة، وهم: أحمد سمير محمد دراغمة، أحمد وجيه أحمد دراغمة، عبدالله عثمان محمود عويس، أحمد أيمن منصور عوايسة.