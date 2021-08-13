تفاصيل اجتماع العالول مع محافظ طولكرم والفعاليات بشأن مجموعة من القضايا





رام الله - دنيا الوطناجتمع نائب رئيس حركة فتح محمود العالول، مع محافظ طولكرم عصام أبو بكر، وأمين سر إقليم فتح بطولكرم إياد جراد، وأعضاء الإقليم وممثلي فصائل العمل الوطني، ورئيس بلدية طولكرم م. محمد يعقوب، ورئيس الغرفة التجارية إبراهيم أبو حسيب وعضو المجلس الثوري مؤيد شعبان و فعاليات المحافظة.جاء ذلك في دار المحافظة بمشاركة أعضاء المجلس الثوري لحركة فتح عبد الإله الأتيرة وإياد الأقرع، وحضور الجهات المختصة ذات العلاقة.ورحب أبو بكر بنائب رئيس حركة فتح والوفد المرافق له، مقدما شرحاً عن مشكلة النقص بالقدرة الكهربائية بمحافظة طولكرم بشكل عام، ومدينة طولكرم على وجه التحديد واستمرار العمل وبذل الجهود لحل هذه الأزمة التي باتت تؤثر على المجتمع الكرمي كله، مستعرضا مجموعة من الاحتياجات الملحة على مستوى المحافظة، مثنيا على دور فعاليات طولكرم ومكوناتها.من جانبه وجه العالول تحية لأهلنا بمحافظة طولكرم، مؤكدا على الاهتمام وبذل الجهود مع الجهات المختصة لمعالجة أزمة النقص بالقدرة الكهربائية وبذل المساعي باتجاه الحلول لإنهاء هذه الأزمة، مشيراً إلى الاهتمام ومتابعة مجموعة الاحتياجات التي من شأنها أن تعزز من صمود المواطنين وثباتهم على الأرض.وتخلل اللقاء مداخلات من فعاليات محافظة طولكرم عن إشكالية النقص بالقدرة الكهربائية وأهمية توفير الحلول المناسبة، مع تقديم شرح عن مجمل المواضيع والاحتياجات المهمة على مستوى المحافظة.