مجدلاني يعزي والد الشهيد ضياء الدين الصباريني

رام الله - دنيا الوطنقدم عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني د.أحمد مجدلاني التعازي، مساء الخميس، لذوي الشهيد ضياء الصباريني، الذي ارتقى شهيدا متأثرًا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين.وأعرب عن صادق تعازيه ومواساته القلبية للعائلة باستشهاد نجلها ضياء سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله الصبر والسلوان.وكان وفد من الجبهة برئاسة عضو المكتب السياسي، حكم طالب، قدم التعازي بالشهيد الصباريني، مؤكداً أن دماء شهداء شعبنا لن تذهب هدرا وأننا سنواصل مسيرة النضال ضد الاحتلال وقطعان مستوطنيه.