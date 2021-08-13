حركة المقاومة الشعبية تدعو جماهير الخليل إلى الانتفاض والثورة

رام الله - دنيا الوطندعا الناطق باسم حركة المقاومة الشعبية في فلسطين، محمد الديراوي، جماهير الخليل الباسلة، إلى "الانتفاض والثورة في وجه العدو الصهيوني لإحباط المخطط الإجرامي لتغيير معالم الحرم الإبراهيمي الشريف، وتدنيسه من قبل قطعان المتطرفين الصهاينة".وأضاف في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن الحرم الإبراهيمي الشريف، هو أرض إسلامية عربية فلسطينية، واجبة التضحية والفداء، وان لا يمر هذا المخطط الإجرامي المتواصل، والذي يهدف لطمس الهوية الإسلامية والعربية للمدينة، وانتزاع الحق من أهله وأصحابه الأصليين.وحث وشد على أيدي أبناء شعبنا الفلسطيني البطل بكل مؤسسات وقواه الحية في الضفة الغربية، إلى التحرك الفوري والعاجل ونصرة الخليل والدفاع عن الحرم الإبراهيمي بكل السبل والوسائل المتاحة.