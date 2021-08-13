بغضون شهرين.. المغرب وإسرائيل تقرران رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي إلى سفارات

وافتتح لابيد، أمس الخميس، مكتب الممثلية الإسرائيلية في الرباط بالمغرب.





جاء ذلك بحضور رئيس الممثلة، السفير دافيد جوفرين ووزير الرفاه الاجتماعي، مئير كوهين، ومحسن جزولي، الرجل الثاني في الخارجية المغربية.





ووصل لابيد، إلى الرباط، أول أمس الأربعاء، في زيارة للمغرب وصفتها وسائل إعلام إسرائيلية، بـ "تاريخية" هي الأولى منذ توقيع اتفاق التطبيع بين الجانبين، ولوزير خارجية إسرائيلي لهذا البلد منذ عام 2003.

رام الله - دنيا الوطنخلال زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد للمغرب، تم الاتفاق بين تل أبيب والرباط على رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي بينهما إلى مستوى السفارات في غضون شهرين.وأعلن لابيد مساء أمس الخميس، أنه في غضون شهرين ستفتح سفارات كاملة في كل من الرباط وإسرائيل، وإنه اتفق على ذلك مع نظيره المغربي، ‎ناصر بوريطة، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).