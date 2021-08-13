الاحتلال يعيد اعتقال المحرر حلايقة بعد ساعات من الإفراج عنه

رام الله - دنيا الوطنأفاد نادي الأسير الفلسطيني، بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أعادت اعتقال الأسير المحرر حمزة عبد ربه الحلايقة، وذلك بعد ساعات من الإفراج عنه بعد اعتقال استمرّ لـ(16) عاماً.وبيّن نادي الأسير في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن قوات الاحتلال داهمت منزل الأسير حلايقة في بلدة الشيوخ في محافظة الخليل، فجر اليوم، وقامت بتفتيش منزله مستخدمة الكلاب البوليسية، واقتادته للسّجن من جديد، فيما أصيبت والدته بوعكة صحية على إثر ذلك.وأشار نادي الأسير إلى أن سلطات الاحتلال تتعمّد في السّنوات الأخيرة إعادة اعتقال المحرّرين بعد الإفراج عنهم لا سيما في القدس، لفرض شروط تقيّد ممارستهم للحياة الطبيعية بعد تحرّرهم، ولإجبارهم على إنهاء مظاهر الاحتفال والفرح التي تقوم العائلات بتجهيزها لأبنائها الذين يتحرّرون من الأسر بعد سنوات.